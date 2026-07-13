Wer ein Konzert bei „Klassik am Odeonsplatz“ mit der Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer“ beginnt, darf nicht abergläubisch sein. Schließlich lässt Richard Wagner hier einen Seesturm toben. Doch bei den Münchner Philharmonikern unter Lahav Shani bleibt der Himmel so sturmfrei wie schon tags zuvor bei den BR-Symphonikern. Die Philis dürfen sich an einem sonnigen Abschlusskonzert ihrer Saison erfreuen, an Shani, der ab der kommenden auch offiziell Chefdirigent sein wird, und München am ersten Auftritt von Dominik Krause vor der Feldherrnhalle.