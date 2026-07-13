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Klassik am OdeonsplatzEine junge, furchtlose Einspringerin wird zur Überraschung des Abends

Lesezeit: 2 Min.

Gerade einmal 23 Jahre alt ist María Dueñas, die hier neben Lahav Shani auf der Bühne steht.
Gerade einmal 23 Jahre alt ist María Dueñas, die hier neben Lahav Shani auf der Bühne steht. Marcus Schlaf

Die junge Geigerin María Dueñas hat bei Klassik am Odeonsplatz kurzfristig für Janine Jansen übernommen. Ihr Auftritt mit den Münchner Philharmonikern unter Lahav Shani begeistert.

Kritik von Michael Stallknecht

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Wer ein Konzert bei „Klassik am Odeonsplatz“ mit der Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer“ beginnt, darf nicht abergläubisch sein. Schließlich lässt Richard Wagner hier einen Seesturm toben. Doch bei den Münchner Philharmonikern unter Lahav Shani bleibt der Himmel so sturmfrei wie schon tags zuvor bei den BR-Symphonikern. Die Philis dürfen sich an einem sonnigen Abschlusskonzert ihrer Saison erfreuen, an Shani, der ab der kommenden auch offiziell Chefdirigent sein wird, und München am ersten Auftritt von Dominik Krause vor der Feldherrnhalle.

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Von Susanne Hermanski

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