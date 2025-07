Klassik am Odeonsplatz – normalerweise sitzen bei diesen beliebten Freiluft-Konzerten Münchens Elite-Orchester in den Säulengängen hinter den steinernen Löwen und den großen Bronzestatuen der Generäle Tilly und Wrede. Doch die Feldherrnhalle wird gerade saniert. Und deshalb werden die Musikerinnen und Musiker nun am 12. und 13. Juli auf einer eigens für sie errichteten transparenten Rundbogenbühne Platz nehmen. Das geht auf Kosten der Bestuhlung, weshalb heuer insgesamt 1400 Menschen die beiden Konzertabende genießen können, 2000 weniger als sonst. Was wiederum dazu führte, dass das Open-Air-Event noch schneller ausverkauft war als die Jahre zuvor. Nun aber kommt vom Veranstalter die gute Nachricht: Es gibt noch Restkarten.

Auch die werden aber in Windeseile weg sein, Informationen dazu gibt es unter www.klassik-am-odeonsplatz.de. Gut also für die Fans in München und andernorts, dass sie das Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Franz Welser-Möst am Samstag, 12. Juli, trotzdem live verfolgen können; von 20.03 Uhr auf BR-Klassik sowie parallel als Video-Stream auf dem YouTube-Kanal von ARD-Klassik. Zudem gibt es zeitversetzt am selben Abend um 21.45 Uhr die TV-Ausstrahlung im BR-Fernsehen und auf 3sat. Was bekommt man eigentlich zu hören? Das BRSO präsentiert Sergej Prokofjews Klavierkonzert Nr. 3, interpretiert von Starpianist Daniil Trifonov, sowie Höhepunkte aus dem „Rosenkavalier“ von Richard Strauss.

Auch wenn tags darauf am 13. Juli Lahav Shani auf der provisorischen Bühne um 20 Uhr den Taktstock hebt, und seine Münchner Philharmoniker Beethovens Violinkonzert in D-Dur op. 61 sowie die „Symphonischen Tänze“ von Sergej Rachmaninow interpretieren, gibt es einen Video-Live-Stream auf dem YouTube-Kanal von ARD-Klassik. BR-Klassik versendet das Konzert, bei dem Geigerin Lisa Batiashvili die Solistin ist, am Donnerstag, 17. Juli, 18.03 Uhr, und auf 3sat gibt es Shani & Co. am Samstag, 19. Juli, um 20.15 Uhr zu erleben.

Das war’s dann aber erst mal mit den Konzerten der beiden Orchester vor der Sommerpause. Nein, halt, das BRSO macht noch mal in Odeonsplatz-Besetzung beim Kissinger Sommer Station (13.7.) und reist zum Festival d’Aix-en-Provence (16.7.), wo Simon Rattle ein Programm mit Werken von Ligeti, Wagner und Bruckner dirigieren wird. Ein Wiederhören mit Lahav Shani und den Philis gibt es am 9. September in der Isarphilharmonie bei einem Konzert mit der Cellistin Sol Gabetta.

Zu schönen Sommer-Zielen könnten Fans auch das Münchener Kammerorchester begleiten: Am 24. Juli, 19 Uhr, spielen die Musikerinnen und Musiker unter Leitung vonEnrico Onofri beim Festival in Schloss Herrenchiemsee. Zu hören sind dort im schmucken Spiegelsaal unter anderem Luigi Boccherinis Sinfonia Nr. 26 c-Moll E 519 und Mozarts „Haffner-Serenade“. Und wer sie auf der Insel verpasst: Am 26. und 27. Juli tritt das Orchester beim Klassikfestival Klosters in der Schweiz auf.

Noch viel zu tun vor der – nur für das Publikum verlängerten – Sommerpause haben die Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters. Bis 31. Juli müssen sie noch mal alles geben bei den Münchner Opernfestspielen. Ob in großer Besetzung im Graben bei den Opernproduktionen oder auch in kleinerer Runde bei den Kammerkonzerten. Berühmte Klavierquintette sind da beispielsweise zu hören am 10. Juli (20 Uhr) im Cuvilliés-Theater. Beim Festspiel-Barockkonzert „Fratres in Spiritu“ am 27. Juli (20 Uhr) wird im Cuvilliés ein Doppelgeburtstag gefeiert: 500 Jahre Giovanni Pierluigi da Palestrina, und dann ist da der große estnische Komponist Arvo Pärt, der im September 90 Jahre alt wird.

Noch ein Junger ist Blai Gumí Roca. Der Spanier, Jahrgang 1997, spielt seit 2020 als Solokontrabassist im Bayerischen Staatsorchester. Am 26. Juli, 20 Uhr, stehen er und sein sehr zu Unrecht unterschätztes Instrument im Cuvilliés-Theater im Rampenlicht. Mit Werken unter anderem von Rossini, Piazzolla und Pfitzner.

Sie begeistert weltweit: Die junge russische Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina wird im September mit dem Bayerischen Staatsorchester in Shanghai auftreten. Hoffentlich hat sie da keine Visa-Probleme, wie zuletzt in Paris, als sie ihre Teilnahme am „Barbier von Sevilla“ absagen musste. (Foto: Florian Peljak)

Ob Blai Gumí Roca dabei ist, wenn das Staatsorchester im September am Münchner Flughafen eincheckt für seine Asien-Tournee? Geplant sind Gastspiele unter anderem in Peking, Tokio und auch Shanghai. Dort, im Grand Theatre, wird unter Leitung von Vladimir Jurowski Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina die Wesendonck-Lieder singen. Damit würde man die weltweit gefragte Sängerin auch gerne auch mal in München erleben. Ihre „Carmen“ 2023 im Nationaltheater war jedenfalls ein Ereignis. Und bei den Festspielen im kommenden Jahr wird sie die Adalgisa in der „Norma“ singen.