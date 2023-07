Von Egbert Tholl

Das schafft vermutlich auch nur Christian Thielemann: Seit einem halben Jahr waren die beiden Konzerte von Klassik am Odeonsplatz ausverkauft, was für den Sonntag nicht so verwunderlich ist, da spielt Lang Lang bei den Münchner Philharmonikern Klavier, für den Samstag aber schon. 8000 Menschen hören erst einmal drei Ballett-Musiken von Giuseppe Verdi, die kaum jemand kennen dürfte, Thielemann dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Überhaupt gibt es an dem Abend nur Verdi, bislang nicht unbedingt Thielemanns Kernrepertoire. Aber es ist herrlich.