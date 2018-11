6. November 2018, 18:50 Uhr Klassenzimmer in Hellabrunn Tierparkschule wird teurer

Hochkonjunktur der Bauwirtschaft treibt Preis deutlich in die Höhe

Die Tierparkschule Hellabrunn wird teurer als gedacht: Für das Gebäude, in dem ab Sommer 2019 Schüler Unterricht über Tiere und deren Lebensräume erhalten sollen, hatte die Stadt bisher knapp 3,9 Millionen Euro veranschlagt. Jetzt rechnet sie mit Baukosten in Höhe von bis zu 4,7 Millionen Euro. An diesem Mittwoch will der Bildungsausschuss des Stadtrats beschließen, die Kostenobergrenze entsprechend anzuheben. Dem Antrag zufolge ist laut Tierpark die Hochkonjunktur im Baugewerbe schuld an den steigenden Preisen.

Der Tierpark Hellabrunn empfängt bereits seit 1987 Schulklassen von der zweiten Jahrgangsstufe bis zur Oberstufe. Die Schüler können für einzelne Stunden in den Zoo kommen oder auch für Projekte, die bis zu drei Tage in Anspruch nehmen. Bisher hat der Tierpark Hellabrunn dafür aber lediglich einen einzelnen Schulungsraum zur Verfügung. Künftig soll es dagegen vier Klassenzimmer geben. Die Tierparkschule wird Teil des "Mühlendorfes" im Süden des Tierparks sein. Die Anlage soll als Naturerlebnis- und Bildungszentrum heimische und zum Teil gefährdeten Tierarten beherbergen. Aussehen soll das neue Gebäude wie ein traditionelles Bauernhaus, innen aber wird das Bauwerk modern eingerichtet. Der Grundstein für die neue Tierparkschule wurde im Juni dieses Jahres gelegt.