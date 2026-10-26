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NS-Verbrechen und ihre AufarbeitungDie 48 Schicksale einer jüdischen Schulklasse von 1937

Lesezeit: 6 Min.

Als dieses Foto 1937 entstand, mussten die 48 Kinder der Jüdischen Volksschule in München längst den Terror des Nationalsozialismus ertragen. Auf dem Schulweg angepöbelt zu werden, war für sie Alltag.
Als dieses Foto 1937 entstand, mussten die 48 Kinder der Jüdischen Volksschule in München längst den Terror des Nationalsozialismus ertragen. Auf dem Schulweg angepöbelt zu werden, war für sie Alltag.
Foto: Privatnachlass Karl Süßheim, Margot Suesheim & Familie

Mit einem Klassenfoto aus dem Jahr 1937 machen sich zwei Historikerinnen und ihre Studierenden auf die Suche nach 48 Kindern der Jüdischen Volksschule in München. Davon erzählt nun ein beeindruckendes Buch.

Von Jutta Czeguhn

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Was packt jemand in seinen Koffer, der aus der Heimat fliehen muss? Nur das Nötigste. Das, was beim Überleben im Exil nützlich sein könnte. Dokumente, Geld, Schmuck, warme Kleidung, ein Messer vielleicht. Und doch wurden in „Kanada“, wie die Häftlinge die monströsen Beute-Magazine des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau nannten, im konfiszierten Gepäck Besitztümer gefunden, deren Wert sich ganz anders bemisst: Kinderspielzeug, Gebetsschals, Poesiealben, Briefe und Fotografien.

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