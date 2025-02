Paul Schäufele

„Hat doch dein Instrument einen Ton so weich, so lieblich, dass ihm niemand widerstehen kann, der ein Herz hat“, schreibt Mozart an Anton Stadler. Wäre er nicht schon vor mehr als 200 Jahren gestorben, hätte er das auch Sabine Meyer schreiben können – und hätte doch nur einen Teil der Wahrheit gesagt. Denn die Klarinettistin hat das Spiel auf dem schönen Instrument bereichert wie kaum jemand vor ihr. Von München, wo ihre Karriere einst im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks begann, verabschiedet sie sich mit Kammermusik. Und zeigt damit, dass die beiden Pole ihres Könnens, die Perfektion ihres Spiels und die Neugier im Kontakt mit anderen Musizierenden, ungebrochen sind.