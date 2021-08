Von Jürgen Moises

Genauso wie Museen sind Kunstvereine in der Regel Orte der langfristigen Planung. Und was in den Ausstellungen passieren wird, ist lange vorher schon bekannt. Der Kunstverein München will mit seiner Reihe "Between" nun ein Stück weit mit dieser Gewohnheit brechen, indem er seine Räume alle paar Wochen jeweils 24 Stunden lang von anderen bespielen lässt. Und wie der Titel andeutet, wird das Ganze zwischen den Ausstellungen stattfinden. Dabei wird der Kunstverein gewissermaßen zur Bühne, weil es bei "Between" vor allem um Musik geht. Den Anfang macht am 28. August der Hamburger Autor, DJ und Musikkurator Nguyen Phuong-Dan mit seinem Label Dispari. Unterstützt von weiteren Gästen wie Florian Bräunlich oder Jessica Ekomane lädt Phuong-Dan von 18 Uhr an zu einer 24-stündigen Musikperformance ein, für die der Kunstverein auch nachts für Besucher geöffnet bleibt. Wie sie die Räume nutzen, bleibt Phuong-Dan und seinen Gästen überlassen. Die zweite Ausgabe von "Between" folgt am 27. November. Dort dreht sich dann einen Tag lang alles um das Werk des 2014 verstorbenen US-Komponisten Robert Ashley.

Between I: Dispari, Sa., 28. Aug., 18 Uhr bis So., 29. Aug., 18 Uhr, Kunstverein München, Galeriestraße 4, www.kunstverein-muenchen.de