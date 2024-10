Kolumne von Antje Weber

Mit Optimismus ist das ja so eine Sache. Liest man einen Titel namens „The Bright Side“, dann kommen unweigerlich gewisse Bilder hoch. Sie zeigen, wie im unsterblichen Monty-Python-Film „Das Leben des Brian“ am Ende der Held, als Messias wider Willen, am Kreuz hängt – und trotzdem mit anderen Gekreuzigten trällert: „Always look on the bright side of life!“