Ein großer Teil der Mütter und Väter in München ist mit den Angeboten und Bedingungen der städtischen Kindertageseinrichtungen zufrieden, viele Kinder gehen ebenfalls gerne in die Kita. Das ergab die diesjährige Elternbefragung des Referats für Bildung und Sport der Stadt München. Diese richtete sich an Eltern, deren Kinder eine städtische Kita besuchen und wird seit 2012 jährlich durchgeführt. Demnach sind fast 93 Prozent der befragten Eltern sehr zufrieden oder eher zufrieden mit den Kitas, während rund vier Prozent eher unzufrieden und nur 1,2 Prozent unzufrieden sind.

Das Bildungsreferat gab im März dieses Jahres insgesamt 27 274 Fragebögen aus, wovon 11 566 auf Papier ausgefüllt wurden. 2192 Eltern nutzten die Möglichkeit des Online-Fragebogens. An der Umfrage beteiligten sich demnach etwas mehr als die Hälfte der Befragten.

Im Themenfeld Pädagogik schneiden insbesondere die Punkte "Mein Kind hat in der Einrichtung viele Möglichkeiten, sich zu bewegen" (92,8 Prozent) und "Mein Kind wird mit seinen Bedürfnissen angenommen" (89,3 Prozent) sehr gut ab. Verbesserungsbedarf gibt es, wie in den Jahren zuvor, bei der Mitbestimmung der Kinder im Kita-Alltag: Die Punkte "Mein Kind kann sich in der Kindertageseinrichtung beschweren" (75,3 Prozent) und "Die Beschwerden meines Kindes werden ernst genommen" (70,9 Prozent) sind ausbaufähig, dennoch zeigt sich ein leicht positiver Trend zum Vorjahr. Nahezu unverändert bleiben die Zustimmungswerte der Eltern bei eigenen Beschwerden. Im Themenfeld Elternpartnerschaft monierten fast 10 Prozent, dass ihre Kritik eher nicht ernst genommen werde.

Neben standardisierten Fragen bestand für die Eltern die Möglichkeit, eigene Wünsche und Anmerkungen zu äußern. 7080 Eltern gaben insgesamt mehr als 13 000 Anregungen ab. Fast jeder zweite äußerte Anerkennung und Lob für die pädagogischen Projekte und das Personal - im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 10,8 Prozentpunkten. Etwa zehn Prozent wünschten sich hingegen mehr pädagogische Förderung und Ausflüge. Um die drei Prozent der Eltern äußerten sich unzufrieden mit den Öffnungszeiten und ebenso viele wünschten sich mehr Sport sowie eine häufigere Gartennutzung für die Kinder. Das Essen kritisierten 491 Eltern (3,6 Prozent). Sie wünschten sich eine frischere Küche und einen höheren Bio-Anteil.

Der Großteil der Kinder ist mit den Kitas zufrieden: Mehr als 66 Prozent gehen sehr gerne und fast 29 Prozent gerne in die Kita - der weitaus kleinere Teil nur ungern (weniger als ein Prozent) oder eher ungern (3,2 Prozent).