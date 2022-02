In der neuen Kita an der Frundsbergstraße sollen sich die Kinder naturnah betreut fühlen.

Kita-Neubau bedeutet nicht zwangsläufig Kahlschlag. An der Frundsbergstraße in Neuhausen werden künftig 99 Kinder betreut, das vorhandene Grün wird soweit wie möglich geschont.

Von Ellen Draxel

Das Grundstück an der Frundsbergstraße 43 in Neuhausen-Nymphenburg gleicht einem kleinen Wald. Und daran, verspricht die Stadt, werde sich in absehbarer Zukunft auch nichts ändern. Von Anliegern scharf kritisierte Baumfällungen wie jüngst weiter südlich an der Frundsbergstraße 40-42, wo drei alte Rotbuchen einer Neubauplanung zum Opfer fielen, soll es an dieser Ecke so nicht geben.

55 Bäume und jede Menge Sträucher gedeihen auf dem Areal mit der Hausnummer 43, darunter zwei Flächen, die als Biotope ausgewiesen sind. Inmitten dieser Oase befindet sich ein Pavillon aus den Neunzigerjahren, der jetzt abgerissen werden soll. Die 50 Kindergartenkinder, die dort bis Ende August beheimatet waren, sind bereits in eine Interimsherberge an der Braganzastraße 7 umgezogen.

Denn schon in Kürze entsteht auf dem Gelände eine neue städtische Kindertagesstätte für zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen. Insgesamt 99 Mädchen und Jungen können dort künftig betreut werden - ein "Riesengewinn für den Stadtbezirk", wie Gisela Inzinger vom Bildungsreferat betont. Der Bedarf im Viertel ist groß, der Versorgungsgrad mit Krippenplätzen liegt bei gerade mal bei 40 Prozent, bei Kindergartenplätzen bei 82 Prozent.

Die Stadt hält den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich

Die Kleinen, verspricht Stefan Kohl vom Baureferat, dürften auf dem Grundstück an der Frundsbergstraße schnell ein Gefühl "fast wie in einem Waldkindergarten haben". Der Grund: Die Planer - Bauherrin des Neubaus ist die Stadt - haben den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich gehalten. "Normalerweise baut man Kitas zweigeschossig. Wir haben hier bewusst drei Geschosse vorgesehen", erklärt Kohls Kollege Bernd Bayer.

Um das Maximum an Grün zu erhalten, sei das Gebäude "ziemlich lange zentimetermäßig hin- und hergeschoben" worden, ergänzt Landschaftsarchitekt Markus Schäf. Zudem wolle man bereits versiegelte Flächen wie etwa die vorgeschriebene Terrasse im Bestand übernehmen. Letztlich müssen von 35 Bäumen im Freiflächenbereich 15 für den Bau weichen, doch nur drei davon, Hainbuchen, fallen unter die Baumschutzverordnung. Ob diese Bäume in der Frundsbergstraße nachgepflanzt werden können, wird derzeit geprüft.

Im Bereich der Fröttmaninger Heide gibt es Ausgleichsflächen

Außerdem sollen laut Martin Wollenweber vom Baureferat/Gartenbau im Bereich der Fröttmaninger Heide oder an der A 9 Ausgleichsflächen geschaffen werden. Die Biotope werden nicht angetastet. Das Konzept, das Vertreter der Kommune vor wenigen Tagen dem Unterausschuss Bau und Planung des lokalen Stadtteilgremiums vorstellten, sieht nicht nur ein Holzhaus mit Biodiversitätsdach, Fassadenbegrünung, Photovoltaik-Anlage, Fledermaus- und Vogel-Nistkästen sowie Grundwasser-Wärmepumpe vor.

Das Gebäude wird auch mit einem Aufzug und großen Panoramafenstern in Richtung Biotop ausgestattet. Ergänzend soll in unmittelbarer Nachbarschaft zudem ein Forscherhaus errichtet werden. Die Lokalpolitiker aus Neuhausen-Nymphenburg hat die Planung überzeugt. Sie sei "heilfroh", dass so viel Grün stehenbleiben könne, so die Unterausschuss-Vorsitzende Gudrun Piesczek (CSU).

Schön wäre es aus ihrer Sicht allerdings gewesen, die Stadt hätte das Vorhaben früher kommuniziert. Das hätte Anwohnern und Bürgervertretern viele Sorgen erspart. Baubeginn für das neue Kinderhaus ist noch im Februar anvisiert, Ende 2023 sollen die Kinder dann in das fertige Gebäude einziehen können.