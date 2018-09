24. September 2018, 18:57 Uhr Kita-Kosten Gebührenpläne: Gar nichts gibt's nicht

Von Jakob Wetzel

Kita-Plätze sollen erheblich günstiger werden: Diesen Plan verfolgt die Rathaus-Koalition in München schon seit fast eineinhalb Jahren. Anfangs plante die SPD noch den großen Wurf: Demnach sollten Eltern im teuren München überhaupt nichts mehr zahlen müssen, egal wie viel sie verdienen. Der Koalitionspartner CSU wurde von dem Vorstoß zwar etwas überrumpelt, war aber einverstanden. Eine Mehrheit im Stadtrat schien machbar. Doch so simpel die Idee klingt, so komplex ist die Umsetzung.

Denn die Kinderbetreuung ist zwar eine Aufgabe der Stadt, aber diese ist nicht die einzige, die mitredet. Auch der Freistaat ist beteiligt, er überweist Fördergeld, Bildung ist immerhin Ländersache. Nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz bezahlt der Freistaat allerdings nur dann Zuschüsse, wenn in einer Kita die Höhe der Elternbeiträge nach Buchungszeiten gestaffelt ist. Wer aber gar nicht kassiert, staffelt auch nicht. Würde die Stadt also Kita-Gebühren einfach abschaffen, würde sie ihrerseits auf Fördergeld verzichten. Damit war der Plan vom Tisch.

In der SPD-Fraktion im Rathaus hatte es ohnehin Unmut gegeben. Denn wer die Gebühren abschafft, verzichtet nicht nur auf die Staffelung nach Buchungszeiten, sondern auch auf die nach Jahreseinkommen. Damit würde die Stadt auch sehr einkommensstarke Haushalte bezuschussen, hieß es. Das sei ungerecht. Der jetzige Plan ist ein Kompromiss: Die Staffelung nach Einkommen bleibt, allerdings sollen die Stufen angepasst und die Gebühren überall stark gesenkt werden.

Ein ähnliches Problem stellt sich nun bei den Eltern-Initiativen. Traditionell können diese ihre Gebühren frei festlegen, eine Staffelung ist nicht vorgesehen. Anders ist es bei der von der Stadt bevorzugten Münchner Förderformel. Es ist nur eines von mehreren Kriterien, aber wer der Formel beitreten will, muss die Gebühren nach Gehalt staffeln. Von den geplanten Gebührensenkungen sollen nur Kitas in der Förderformel profitieren.