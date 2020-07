Von Ekaterina Kel

Fast hätte sich Romy Martin schon gefreut. Seit langer Zeit sah es kurz wieder so aus, als ob ihre beiden Kinder fünf Tage lang am Stück in die Kita dürften. Das war vergangene Woche, erzählt die 34-jährige Industriedesignerin aus München. Am Montag, Dienstag und Mittwoch konnten die einjährige Tochter und der dreijährige Sohn beide in den jeweiligen Einrichtungen betreut werden. Für Martin hieß das: Endlich wieder Arbeit zu humanen Zeiten und nicht, wie schon so lange, in den Nachtstunden. Dann aber kam es am Donnerstag doch anders: Martin bekam einen Anruf von der Einrichtung ihrer Tochter: Sie habe dreimal geniest. Nun müsse sie wieder abgeholt werden. Eine andere Mutter aus dem Münchner Westen erzählt, dass bei ihren Kindern in einer Kita in privater Trägerschaft teilweise zweimal am Tag Fieber gemessen werde. Schon ab 37,5 Grad erhöhte Temperatur würden sie nach Hause geschickt.