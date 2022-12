Agnes Striegan

Es gibt viele queere Orte in München, und bald noch einen weiteren: Kamila Moskaleva, Soumayya Gad Alla, Shayne Stubbs und Felix Canditt möchten eine Ballroom-Kultur hier in der Stadt etablieren. Die Ballroom-Szene hat ihren Ursprung im New York der 1960er Jahre, und sie entstand, weil queere People of Color sich zusammentaten, um einander zu unterstützen, sich auszuprobieren und auszudrücken. Mitglieder der Ballroom-Community organisierten sich in Wahlfamilien, sogenannten Häusern, und traten bei Wettkämpfen, sogenannten Bällen, gegeneinander an. Von New York aus breitete sich Ballroom erst in andere Teile der USA aus, dann in andere Länder. Und jetzt also München (SZ Plus). Im Gespräch sagen Kamila Moskaleva, Soumayya Gad Alla, Shayne Stubbs und Felix Canditt, dass Ballroom ihnen Selbstvertrauen schenkt, dass sie sich in der Community frei fühlen, dass ihnen der Zusammenhalt viel bedeutet. Sie haben noch viel vor, sagen sie: Sie wollen Workshops und Podiumsdiskussionen und noch mehr Bälle organisieren. Ja, auf Hindernisse sind sie auch schon gestoßen. Aber das dürfte sie nicht aufhalten.

Kitas bleiben kostenlos Die weitgehende Gebührenfreiheit stand nach einem Gerichtsurteil auf der Kippe. Grün-Rot präsentiert nun eine Lösung, trotzdem zeigen sich die Regierungsfraktionen zerstrittener denn je.

Alles gut? Für die Eltern ja, für die Stadtpolitik nein Die grün-rote Rathauskoalition legt ein Konzept vor, wie zu hohe Kosten bei der Kinderbetreuung abgewendet werden können. Und schon wieder kommt es zum Krach. Ein Kommentar.

Medizinische Hilfe in benachteiligten Vierteln Weil am Stadtrand Arztpraxen fehlen, richtet das Rathaus vier neue Gesundheitstreffs ein. Wo sie entstehen und welche Schwerpunkte sie anbieten.

Wenn der Bruder zum Täter wird Missbrauch innerhalb der Familie wird so gut wie nie angezeigt. Bei der Bewältigung brauchen Eltern oft Hilfe von außen. Noch ist das Kinderschutzzentrum die einzige Anlaufstelle in München, aber nun werden die Hilfsangebote ausgebaut.

Heftige Kritik an Plänen von OB Reiter Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will den Flächentarifvertrag lockern, um Erzieher und Pfleger besser zu bezahlen. Bei den Kommunen im Umland von München stößt das auf Widerstand: Um mithalten zu können, fehlt ihnen das Geld.

Marx weist Kritik am Umgang mit Missbrauchs-Betroffenen zurück Münchens Erzbischof reagiert auf die Worte des bayerischen Justizministers Georg Eisenreich.

"Stimmen Sie gegen eine Fusion!" Der Stadtrat will in dieser Woche die Fusion der beiden städtischen Wohnungsgesellschaften beschließen. Doch dagegen wehrt sich nun der Betriebsrat der Gewofag.

Eine Diagnose, die Patienten erschreckt Am Klinikum rechts der Isar helfen erfahrene Multiple-Sklerose-Patienten anderen mit gerade festgestellter Erkrankung - diese Paten können viele Ängste und Sorgen aus eigenem Erleben zerstreuen.

Tram rutscht aus Gleis - Feuerwehrleute helfen mit Muskelkraft Die Straßenbahn war am Giesinger Bahnhof wegen des frostigen Wetters entgleist, doch die Rettungskräfte sind mit viel Körpereinsatz zur Stelle. Im Berufsverkehr kommt es dennoch zu Staus.

