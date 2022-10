Von Klaus P. Richter, München

Wieviel herzbewegende musikalische Substanz in der "abstrakten" Kunst der Fuge steckt, offenbarte uns das Concertgebouw Kammerorchester Amsterdam im Prinzregententheater. Mit der klug differenzierten Auskostung der Valeurs der ersten vier Kontrapunkte demonstrierte es zugleich, dass das Werk nicht auf das Tasteninstrument fixiert werden muss, wie es orthodoxe Bach-Gelehrsamkeit hartnäckig will, weil eine Besetzungsangabe fehlt. Vielleicht mit der Einschränkung, dass der vierte Kontrapunkt im reinen Pizzicato der 19 Streicher eher ein Tribut an den Manierismus war. Aber auch Kit Armstrong führte uns in Bachs Klavierkonzert d-Moll (BWV 1052) vor, wie er den vitalen Bach'schen Drive auf dem Steinway in sensible Abtönungen und Spektren emotiver Bedeutung übersetzt, ohne Struktur "romantisch" preiszugeben.

Das war besonders im langsamen Satz ein Kunststück, wie es nur mit einem spirituellen Sensorium vom Rang Armstrongs gelingt. Mit ihm ging er dann auch das Es-Dur Klavierkonzert (KV 449) von Mozart an. Es ist das letzte Konzert, in dem er eine zusätzliche Bläserbesetzung ad libitum anbietet. Schon in der Kadenz des ersten Satzes verwandelte Armstrong spielerischen Esprit in bewegende Eindringlichkeit und im Andantino Leichtigkeit in beseelte Helligkeit. Aber auch im aufgeräumten Finalrondo setzte er bei der Des-Moll-Episode einen tiefsinnigen Akzent.

Mit seiner Zugabe blieb er aber in der Es-Dur-Sphäre: das nachdenkliche Präludium Es-Dur aus dem ersten Teil von Bachs Wohltemperierten Klavier, bevor uns das exquisite Amsterdamer Ensemble zum Ausklang der Matinee mit den vergrübelten Schattenspielen von Schostakowitsch' Kammersymphonie c-Moll entließ. Es ist die Bearbeitung seines achten Streichquartetts mit vielen Zitaten aus früheren Werken, wild im Allegro, störrisch im Allegretto, aber voll Trauer in den Largo-Sätzen.