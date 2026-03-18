„Virtuose zu sein, bedeutet das größte Spielvermögen zu haben, das Kunstwerk zu achten und über die Fähigkeit zu verfügen, die eigene Persönlichkeit sinnvoll in das Kunstwerk einzubringen.“ So hat der unvergleichliche Cellomeister Emanuel Feuermann den Anspruch professionellen Musizierens auf höchster Ebene formuliert.
Kirill Troussov und Alexandra Troussova im KonzertFreude am Virtuosen
Lesezeit: 1 Min.
Violinist Kirill Troussov, Pianistin Alexandra Troussova und der Cellist Benedikt Kloeckner werden für einen sehr kurzweiligen Abend in der Allerheiligen Hofkirche in München gefeiert.
Kritik von Harald Eggebrecht
Sound of Munich Now:Fünf Stunden Liebe, Lärm und Glitzer: So klingt München
Beim „Sound of Munich Now“ im Feierwerk tanzt und tobt die Stadt: auf zwei Bühnen, mit zwanzig Acts – und einem Publikum, das bis nach Mitternacht nicht stillstehen will.
Lesen Sie mehr zum Thema