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Kirill Troussov und Alexandra Troussova im KonzertFreude am Virtuosen

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Inspirierender Schwung: Kirill Troussov, Alexandra Troussova und Benedikt Kloeckner in der Allerheiligen-Hofkirche.
Inspirierender Schwung: Kirill Troussov, Alexandra Troussova und Benedikt Kloeckner in der Allerheiligen-Hofkirche. Tyron Montgomery

Violinist Kirill Troussov, Pianistin Alexandra Troussova und der Cellist Benedikt Kloeckner werden für einen sehr kurzweiligen Abend in der Allerheiligen Hofkirche in München gefeiert.

Kritik von Harald Eggebrecht

„Virtuose zu sein, bedeutet das größte Spielvermögen zu haben, das Kunstwerk zu achten und über die Fähigkeit zu verfügen, die eigene Persönlichkeit sinnvoll in das Kunstwerk einzubringen.“ So hat der unvergleichliche Cellomeister Emanuel Feuermann den Anspruch professionellen Musizierens auf höchster Ebene formuliert.

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