„Virtuose zu sein, bedeutet das größte Spielvermögen zu haben, das Kunstwerk zu achten und über die Fähigkeit zu verfügen, die eigene Persönlichkeit sinnvoll in das Kunstwerk einzubringen.“ So hat der unvergleichliche Cellomeister Emanuel Feuermann den Anspruch professionellen Musizierens auf höchster Ebene formuliert.