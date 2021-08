Von Sabine Reithmaier, Freising

Christoph Kürzeder mag Herausforderungen. Muss er auch, sonst könnte dem Leiter des Freisinger Diözesanmuseums der Erwartungsdruck, der auf ihm lastet, doch leicht ein bisschen zu viel werden. Eigentlich hat er genug damit zu tun, die Wiedereröffnung seines Hauses am 4. Juni 2022 vorzubereiten. Da es ihm aber kurzfristig im vergangenen Jahr noch gelungen ist, für 2024 eine Landesausstellung auf den Domberg zu holen - Anlass ist das Bistumsjubiläum "1300 Jahre heiliger Korbinian in Freising" - und sein Museum dort oben beileibe nicht die einzige Baustelle ist, könnte es ein bisschen eng werden. Ja, es sei alles mit heißer Nadel gestrickt, sagt Kürzeder, inzwischen auch Gesamtprojektleiter genannt, und läuft eiligen Schrittes aufs verhüllte Museum zu. "Aber das wird schon klappen."

Ein kurzer Stopp. Er begrüßt Handwerker, die den großen Anbau ans Kardinal-Döpfner-Haus direkt gegenüber dem Museumseingang für den Abriss vorbereiten. "Ein Glück, dass diese Bausünde der Sechzigerjahre noch vor unserer Eröffnung wegkommt", sagt Kürzeder und eilt weiter. "Sonst hätten wir nach der Eröffnung gleich wieder schließen müssen, Museumsbetrieb und Abriss gehen nicht zusammen." Dabei hätte er jetzt schon so viel Erfahrung mit Schließungen.

Zufällig entdeckt: Der Museumsbetrieb war nie genehmigt worden

Als das Diözesanmuseum im Juli 2013 ganz unerwartet zusperren musste, war er gerade eineinhalb Jahre im Amt. Anfangs dachte er, wenige Monate würden reichen, um die eklatanten Brandschutzmängel zu beheben. Doch bald zeichnete sich die Notwendigkeit einer grundlegenden Sanierung ab. Außerdem entdeckte die Erzdiözese plötzlich, dass der Museumsbetrieb nie genehmigt worden war. Sie hatte vergessen, eine Nutzungsänderung zu beantragen, als sie das ehemalige Knabenseminar 1974 in ein Museum umwandelte.

Detailansicht öffnen Unterwegs im Dachstuhl des Museums: Christoph Kürzeder. (Foto: Marco Einfeldt)

Auf der Baustelle ist Hochbetrieb. Kürzeder freut sich über das "Grundrauschen an Arbeit". Anders ausgedrückt: Es herrscht ein Höllenlärm. Überall wird geschlagen, gehämmert, geklopft, die Estrichleger ziehen Schläuche durch die Gänge. Bis Februar haben die Handwerker noch Zeit, dann möchte Kürzeder mit den Einbauten beginnen. Auch wenn das noch schwer vorstellbar ist, beeindruckt bereits jetzt die Großzügigkeit des noch weitgehend verhüllten Baus. Erst 1870 von Matthias Berger erbaut, steht er noch ganz in der Tradition des Münchner Neoklassizismus, gleicht eher einem Palazzo als einer Knabenkaserne. Die bodentiefen Rundbogenfenster, die die Architekten Brückner & Brückner in der ursprünglichen Planung Bergers entdeckten und jetzt umgesetzt haben, verleihen dem Gebäude mit seinem symmetrischen Grundriss Transparenz und südliches Flair. Das Zusammenspiel von Kunst und Landschaft dürfte gut funktionieren.

Zur Begrüßung ein Lichtraum von James Turrell

Im künftigen Foyer bleibt Kürzeder stehen. "Hier", sagt er, und malt eine imaginäre Treppe in die Luft: Sie führt zum künftigen Lichtraum James Turrells. "Wir wollen die Menschen mit einem zeitgenössischen Werk begrüßen, mit Licht, einer Urerfahrung in allen Religionen." Die Installation, die der US-amerikanische Künstler eigens für das Freisinger Haus entwickelt, wird von Herbst 2022 an zugänglich sein, dazu gibt es eine große Ausstellung mit weiteren Turrell-Werken im zweiten Stock. Warum nicht zur Eröffnung? "Wir verschießen doch unser Pulver nicht", sagt Kürzeder und erläutert wortreich, wie mühsam es sei, die "schwerfälligen Münchner" zu Ausflügen in den Norden der Landeshauptstadt zu bewegen. "Süden ist einfach, das sehen wir an Beuerberg." Dort bespielen er und sein Team seit sechs Jahren jeden Sommer das ehemalige Kloster; die wechselnden Themenausstellungen sind Publikumsmagneten.

Zu Beginn muss also die völlig neu konzipierte Dauerausstellung genügen; das tut sie sicher auch, schließlich verfügt das Museum über eine Fülle an erstklassigen Exponaten. Der erste Stock ist für sie reserviert, der Belegungsplan steht längst. "Sonst könnte ich ja überhaupt nicht mehr schlafen", sagt der Museumsleiter und rennt wieder mit großen Schritten voran, skizziert mit den Händen, wo was hinkommt, links eine große Anna Selbdritt, rechts eine Maria mit Kind. Die Ausstellung baut nicht chronologisch auf, sondern folgt einem anthropologischen Konzept und setzt mit der Geburt des Menschen ein. "Wir zeigen Jesus als einen Menschen mit Ideen und Visionen, feiern ihn nicht schon vorausblickend als großen Erlöser." Neben der "Menschwerdung" kreisen andere Themenbereiche um Tod und Erlösung, Leib und Seele, aber auch um Votiv- und Hinterglasmalerei, Marienfrömmigkeit oder Gebetsformen wie den Rosenkranz.

Die ersten Ausstellungen zeigen Konfliktfelder: Unkontrollierbare Bedrohungen oder das Verhältnis von Religion und Sexualität

Der zweite Stock ist den Sonderausstellungen gewidmet. Das Programm ist außerordentlich. "Wir müssen uns schließlich als Ausstellungshaus etablieren." Gleich die erste Schau "Tanz auf dem Vulkan. Leben und Glauben im Schatten des Vesuv" geht der Frage nach, wie Menschen mit existenziellen, nicht kontrollierbaren Bedrohungen umgehen, von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Thema, das in Zeiten des Klimawandels und der Flutkatstrophen zusehends an Aktualität gewinnt, ganz davon abgesehen, dass die Schau die seltene Gelegenheit bietet, kostbare Objekte aus dem "Tesoro di San Gennaro" zu sehen, einem Schatz, der in Neapel aufbewahrt wird. Nach James Turrell (November 2022 bis Januar 2023) wird es richtig spannend. Denn dann setzt sich das Museum mit dem Verhältnis von Religion und Sexualität auseinander. "Verdammte Lust! Kirche. Körper. Kunst" lotet aus, wie Künstler sich im Spannungsfeld von christlicher Anthropologie, menschlicher Lust und schöpferischer Freiheit bewegen.

Detailansicht öffnen Südliches Flair: Die bodentiefen Rundbogenfenster haben die Architekten Brückner & Brückner in der ursprünglichen Planung von 1870 entdeckt. (Foto: Thomas Dashuber)

Eigentlich fast überflüssig zu sagen, aber trotzdem: Die Renovierung des Museums kostet mehr als ursprünglich angenommen. Anfangs rechnete die Erzdiözese mit 45 Millionen Euro, Mitte 2019 waren es 60 Millionen. Die jüngste Kostenschätzung belief sich auf 73 Millionen Euro. Kürzeder seufzt.

Noch ist sein Alltag die Baustelle. In der künftigen, allen Besuchern zugänglichen Bibliothek sitzen noch die Tauben und gurren, während der Direktor über die Mühseligkeit des Bauens auf einem Berg philosophiert. Hier dauert alles viel länger, schon allein deshalb weil Ab- und Antransporte viel mühsamer sind als in der Ebene. Dass archäologische Grabungen den Bau verzögerten, war freilich zu erwarten. Schließlich ist der Domberg seit Jahrtausenden besiedelt. "Er ist einfach so eine Art Akropolis", sagt Kürzeder. Gerade als sein Team wegen der Verzögerung ziemlich demoralisiert war, kam ein "Superobjekt" ans Tageslicht: ein Bärenzahnamulett aus der Bronzezeit, vermutlich um 1500 vor Christus gefertigt. Passt gut zur Legende um Korbinian, den ersten Freisinger Bischof, und seinen Bären, der es ins Stadtwappen schaffte.

Bis 2024 zur Landesausstellung soll gegenüber dem Museum statt des alten Kastens wieder ein deutlich kleinerer Rohbau stehen. Auch wenn der Großteil der Schau in seinem Haus stattfindet, plant Kürzeder einen Rundgang in Residenz, Dom und Barocksaaltrakt. Den Zeitdruck nimmt er locker. "Der Termin liefert uns den notwendigen Impuls, um fertig zu werden", sagt er. "Sonst geht doch nichts voran." Bloß gut, dass ihn die Baustelle im Beuerberger Kloster - dort soll der Joseftrakt in einen Beherbergungsbetrieb samt Café und Kramerladen umgewandelt werden - im Augenblick noch nicht so fordert.