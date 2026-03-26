Eine Szene wie aus einem Gangsterfilm: Zehn Bewaffnete brausen mit zwei Fahrzeugen auf den Hof einer Transportfirma, überwältigen die Angestellten und türmen mit Paketen, in denen sie reiche Beute vermuten. Am frühen Donnerstagmorgen ist genau das geschehen, in Kirchheim östlich von München .

Der Überfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 4 Uhr morgens in einem Logistikzentrum an der Kirchheimer Daimlerstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Mitarbeiter zunächst allein im Firmengebäude. Er sah sich plötzlich konfrontiert mit etwa zehn bewaffneten und maskierten Männern, die in die Büroräume stürmten. Sie griffen den Mitarbeiter an, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei wurde er von einem der Täter mit einer Schusswaffe bedroht.

Wenig später traf ein Kurierfahrer auf dem Firmengelände ein und betrat nichts ahnend das Gebäude. Dort traf er auf die Täter, die ihn ebenfalls gewaltsam zu Boden rangen und fesselten. Danach durchsuchten die Männer die Räume und entwendeten nach Polizeiangaben „eine Vielzahl von Paketen aus einem Lagerraum“. Anschließend flüchteten sie mit den Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Den entstandenen Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Der Mitarbeiter des Logistikzentrums konnte sich befreien und den Polizeinotruf 110 verständigen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Mitarbeiter und der Kurierfahrer wurden nicht verletzt. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Überfalls sind noch völlig unklar. So ist etwa offen, ob die Täter auf gut Glück zuschlugen oder ob sie Wertvolles in den von ihnen geraubten Kartons vermuten konnten.

Von einem der Angreifer gibt es eine relativ genaue Schilderung, die darauf hindeutet, dass es Kameraaufnahmen des Überfalls gibt. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, etwa 60 bis 70 Kilogramm schwer und schmächtig sein. Er hat helle Haut und sprach Deutsch. Bei dem Überfall hatte er ein schwarzes Stofftuch über Mund und Nase, er trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze, Turnschuhe und Handschuhe. Seine Pistole hielt er in der linken Hand. Seine Komplizen sollen etwa im gleichen Alter gewesen sein, ebenfalls dunkel gekleidet und mit Stofftüchern vermummt.

Bei den Tatfahrzeugen handelte es sich laut Polizei wahrscheinlich um einen blauen Nissan „Micra“ (Baujahr 2003-2010) und um einen dunklen 1er BMW (Baujahr 2004-2011). Die Fahrzeuge sollen deutsche Zulassungen haben. Wer am Donnerstagmorgen im Bereich Daimlerstraße, Dieselstraße und Oskar-von-Miller-Straße in Kirchheim Verdächtiges beobachtet hat, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, in Verbindung setzen.