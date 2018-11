7. November 2018, 18:49 Uhr Kirchheim Lastwagen fährt in Stauende

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Münchner Autobahnring ist am Mittwoch ein Lastwagenfahrer schwer, möglicherweise lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Gegen 11 Uhr war nach Angaben der Autobahnpolizei Hohenbrunn auf der A 99 in Fahrtrichtung Nürnberg ein 39 Jahre alter Sattelzugfahrer auf ein Stauende aufgefahren. Der Lkw vor ihm wurde wiederum auf einen Sattelzug geschoben. Der Fahrer des Lastwagens, ein 60 Jahre alter Mann, wurde dabei eingeklemmt. Erst nach längerer Zeit konnte er von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Sanitäter, mehrere Feuerwehren umliegender Orte sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn waren im Einsatz. Die Autobahn A 99 in Richtung Nürnberg/Stuttgart musste wegen der Bergungsarbeiten fünf Stunden lang gesperrt werden.