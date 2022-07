Sommerkonzert in Sankt Andreas

Die Kirchen im Münchner Süden sind seit jeher ein heißer Tipp für Musikliebhaber. Das nächste Konzertereignis steht in der Andreaskirche in Fürstenried-West, Walliser Straße, bevor: Am Sonntag, 24. Juli, gibt es dort ein "buntes Sommerkonzert mit maximaler Vielstimmigkeit". Kantorei, Bläserchor, Instrumental-Ensemble, Orgelspieler und ein Chor mit kleiner Besetzung wollen "die ganze Vielfalt der Kirchenmusik" zu Gehör bringen. Michael Pfeiffer, Kantor der Gemeinde, hat das Programm mit Werken von Händel, Johann Christian Bach, Telemann und Mendelssohn arrangiert. Initiator und Mitveranstalter ist der Verein "Fürstenrieder Konzerte". Der Eintritt ist frei.