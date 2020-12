Dürfen sich in St. Maximilian an einen Bechstein-Flügel ranschmeißen: Stefanie Boltz und Christian Wegscheider.

Von Oliver Hochkeppel

Seine Konzerte seien sowieso immer eine Art Gottesdienst, hat Konstantin Wecker vorher gesagt. Wie gut er mit seinen Songs, die ja immer eine Art vertonte Lyrik sind, tatsächlich in eine Messe passt, konnte man am vergangenen Sonntag erleben. Als Livestream im Internet oder, wenn man zu den 200 Auserwählten gehörte, die unter Corona-Regeln in St. Maximilian Einlass fanden. Läuft doch dort seit Anfang des Monats "Advent Culture": Musiker der verschiedensten Genres begleiten die samstäglichen Engelsämter und die sonntäglichen Gottesdienste. Unter Pfarrer Rainer Schießler und Kirchenpfleger Stefan Alof ist St. Maximilian ohnehin eine der progressivsten Pfarreien, und so nutzten sie jetzt mithilfe ihres Teams, des Theaterfreundes Monsignore Siegfried Kneissl und einiger Förderer das kirchliche Privileg, Gottesdienste mit Besuchern veranstalten zu dürfen, zu einer Solidaritätsaktion für Musiker. Profis aus allen Bereichen von der Klassik über Volksmusik bis zum Jazz begleiten die Messen nun statt Laienmusikern oder den aktuell problematischen Chören mit ihrer Musik.

Fany Kammerlander, die wie immer Konstantin Wecker am Cello begleitet und sonst die Konzerte in der Bar Gabanyi betreut, stellte das Programm zusammen. Nicht nur für Katholiken natürlich. "Jeder ist willkommen, für alle soll es richtige, musikalische Weihnachten geben", sagt Schießler. Dafür sorgen am kommenden Samstag die Nouwell Cousins, die jüngsten Ableger der Well-Familie und gewissermaßen die Biermösl Blosn 2.0.

Die beiden Sonntags-Gottesdienste (der Spätere wird wieder gestreamt) stehen dann im Zeichen des Jazz. Zunächst mit dem Duo des Pianisten Walter Lang und des Gitarristen Philipp Schiepek, zwei der filigransten Vertreter ihres Fachs, die es bei Bedarf ganz leise, minimalistisch und klangbetont angehen können. Und schließlich mit dem neuen Projekt "Jazz Baby" der Sängerin Stefanie Boltz, für das sie sich mit dem österreichischen Pianisten Christian Wegscheider zusammengetan hat, den viele vor allem als Akkordeonisten kennen. In St. Maximilian geben sie einen Vorgeschmack auf das, was demnächst als CD erscheinen wird.

Nouwell Cousins, Sa., 12. Dez., 18 Uhr, Walter Lang & Philipp Schiepek, So., 13. Dez., 10.30 Uhr, Christian Wegscheider & Stefanie Boltz, So., 13. Dez., 17.30 Uhr, St. Maximilian, Pfarrer-Rosenberger-Straße