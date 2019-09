Detailansicht öffnen Für die Gewährung von Kirchenasyl vom Amtsgericht Sonthofen mit Geldbuße belegt: Der evangelische Pfarrer Ulrich Gampert aus Immenstadt. (Foto: Benjamin Liss/dpa)

"Unzufriedenheit mit Richterspruch" und Kommentar "Der politische Mut fehlt" vom 20. September, Kommentar "Erstickt vom Staat" vom 19. September und "Gerichtstermin wegen Nächstenliebe" vom 18. September:

Christliche Werte?

Ein Pfarrer muss vor Gericht, weil er einem Flüchtling Kirchenasyl gewährte. Die Überschrift dieses Artikels - "Gerichtstermin wegen Nächstenliebe" - sagt alles: Hilfe für Menschen ist strafbar. Damit kehren sich die von den Politikern viel beschworenen Werte der christlichen Tradition des Abendlandes in ihr Gegenteil. Artur Borst, Tübingen

Juristischer Dammbruch

Das Zustandekommen eines Gerichtsverfahrens gegen den evangelischen Pfarrer Ulrich Gampert aus Immenstadt, der 14 Monate lang einem jungen Afghanen Kirchenasyl gewährte, stellt in meinen Augen einen juristischen Dammbruch in einem sich selbst als streng christlich apostrophierenden Bundesland wie Bayern dar. Man wird sich wohl daran gewöhnen müssen, dass ein Bundesinnenminister aus einer vermeintlichen "C"-Partei sich der Argumentation von Rechtsaußen bedient, obwohl er zu einer sogenannten "Partei der Mitte" gehört. Diese Definition scheint mir ähnlich komplex zu sein wie die Quadratur des Kreises in der Geometrie.

Auch wenn die Richterin betont, dass es sich nicht um ein Grundsatzurteil handelt und alles streng nach gesetzlichen Regelungen vor sich ging, muss der Pfarrer eine Geldbuße von 3000 Euro zahlen, wie es in einem nachfolgenden Beitrag heißt. Aus eigener Erfahrung wurde den von mir betreuten Asylbewerbern permanent vorgeworfen, sich in ihrem Kirchenasyl "vor dem Staat versteckt" zu haben, obwohl vom ersten Tag an deren Rechtsanwalt eine offizielle Meldung über die Inanspruchnahme des Kirchenasyls ans BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) gemeldet hatte.

Man wird sich in unserem Rechtsstaat an die Verunglimpfung von Hilfebedürftigen (meist geschundene Asylbewerber) sowie von deren sich aufopfernden Helfern gewöhnen müssen - wie es bei der Salamitaktik eben üblich ist. Preisfrage: Wer macht denn diese Gesetze? Uwe Marx, München

Problematisches Kirchenasyl

Das Konstrukt "Kirchenasyl" ist in einem laizistischen demokratisch verfassten Rechtsstaat äußerst problematisch. Asylbewerber steht in Deutschland ein mehrstufiger Rechtsweg zur Erreichung einer Anerkennung zur Verfügung. Wenn nun ein Asylbewerber abgelehnt wird und er ein Kirchenasyl erhält, bedeutet das letztendlich, dass ein Repräsentant der asylgewährenden Kirche auf Basis einer subjektiven Beurteilung der Situation und unter Berufung auf eine vermeintlich höhere moralische Instanz den Vollzug eines rechtsstaatlich getroffen Urteils zu vereiteln versucht. Der Staat kann das nicht akzeptieren, da damit seine Legitimation in Frage gestellt wird. Wenn jemand mit dem Ergebnis eines rechtsstaatlichen Verfahrens nicht zufrieden ist, dann stehen ihm die legitimen demokratischen Möglichkeiten zur Änderung der rechtlichen Situation zur Verfügung. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Kirchen überholte Privilegien aus der Spätantike und dem Mittelalter zu nutzen versuchen, um als quasi übergeordnete moralische Instanz staatliches Handeln zu vereiteln. Wir verlangen zu Recht von Mitbürgern aus anderen Kulturkreisen, dass Sie unsere Gesetze und Regeln achten. Wie wollen wir das rechtfertigen, wenn man den christlichen Religionsgemeinschaften einen überstaatlichen Sonderstatus zubilligt? Der Weg zu einem "Moscheeasyl" zum Beispiel für Ehemänner, die ihre Frauen verprügeln (siehe Koran Sure 4, 34) ist dann nur noch ein weiterer logischer Schritt, aber keine prinzipielle Grenzüberschreitung mehr. Ein demokratisch verfasster Rechtsstaat darf keine Missachtung seiner Gesetze und daraus abgeleiteter Maßnahmen dulden, von wem auch immer. So, wie das Gewaltmonopol gegen den Widerstand von Adel und Rittertum durchgesetzt wurde und immer wieder verteidigt werden muss, darf es hier keine rechtsfreien Räume geben, auch wenn die Motive aus Sicht des Einzelnen edelmütig und moralisch sind. Klaus Götzer, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Superchristlich

Na toll: In allen Amtsgebäuden Kreuze aufhängen, zur Herbstklausur der Partei in ein Kloster gehen, aber dann einen Strafbefehl an einen Pfarrer verschicken, weil er gemäß seiner Christenpflicht einem Flüchtling Kirchenasyl gewährt. Es ist doch immer wieder schön, in diesem christ-katholischen CSU-Land zu leben! Jutta Münker, München