Christmetten, Chöre und andächtige Momente mit Orgelkonzerten: Eine Auswahl von Gottesdiensten und Veranstaltungen an Heiligabend und den beiden Feiertagen in München. Für die Gottesdienste gelten die jeweils aktuellen Hygieneregeln, das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.

Katholische Kirchen

Der Heiligabend beginnt im Liebfrauendom um 8.30 Uhr mit einer Heiligen Messe; um 16 Uhr feiert Dompfarrer Monsignore Klaus Peter Franzl eine Christmette für Senioren und Seniorinnen begleitet von Musik für Trompete und Orgel; von 21.40 Uhr an stimmen Domchor, Domorchester und Solisten musikalisch auf die Christmette ein, die Erzbischof Reinhard Kardinal Marx um 22 Uhr feierlich eröffnet, unter anderem erklingen Teile aus Franz Schuberts "Messe in B-Dur".

In St. Bonifaz laden die Benediktiner um 16 Uhr zu einer Kinderchristmette mit dem Kinderorchester ein; um 18 Uhr singen die Kantoren der Abtei eine feierliche Weihnachts-Vesper; die Christmette beginnt um 22.30 Uhr mit den Vokalsolisten von St. Bonifaz und Martin Fleckenstein an der Orgel; bereits von 22 Uhr an ist Gelegenheit zur musikalischen Einstimmung.

St. Ludwig feiert um 16 Uhr eine Kinderchristmette mit dem Kinderchor und dem Bläserensemble; um 18 Uhr läuten die Glocken zu einer Heiligen Messe zum Weihnachtsabend; um 19.15 Uhr versammelt sich die englischsprachige St. John Berchmans Gemeinde zur Christmette; um 22 Uhr findet die Christmette auf Deutsch statt, musikalisch untermalt von Werken von Hector Berlioz, Johann Sebastian Bach und anderen; die Christmette kann auch im Livestream mitverfolgt werden über www.st-ludwig-muenchen.de.

Um 12 Uhr lassen Musiker vom Turm von St. Peter herab Musik erschallen; die Christmette in St. Peter beginnt um 22.30 Uhr, zu hören ist die "Pastoralmesse in G-Dur" von Karl Kempter. Um 17 Uhr wird in der Asamkirche Christmette gefeiert. In St. Kajetan, der Theatinerkirche, lädt Pater Christophe Holzer OP um 20 Uhr zur Feier der Christmette ein. Die Jesuiten von St. Michael laden um 12.30 Uhr ein zu einem Impuls mit Orgelspiel unter dem Titel "Atem-Pause"; um 16 Uhr feiern Kinder und Eltern mit Pater Martin Stark SJ eine Krippenfeier; um 22 Uhr beginnt die Christmette mit Pater Andreas Batlogg SJ, Orgel, Chor, Orchester und Solisten.

In der Bürgersaalkirche feiert die Marianische Männerkongregation um 22 Uhr Christmette mit Aussetzung des Augustiner Christkindls, es erklingt Jakub Jan Rybas "Missa pastoralis in C" für Soli, Chor, Fagott, Trompete und Violinen. In St. Rupert im Westend ist um 16 Uhr Krippenspiel; um 22.30 Uhr läuten die Glocken zur Christmette. In St. Paul sind Familien um 16.30 Uhr eingeladen zur Krippenfeier mit Kindern und Künstlerinnen; um 22 Uhr beginnt eine Christmette.

In der Heilig-Geist-Kirche findet um 16 Uhr eine Kinderchristmette statt; um 22 Uhr läuten die Glocken zur Christmette. St. Anna im Lehel lädt Kinder und Eltern um 15 Uhr zu einer Krippenfeier ein; Gelegenheit zum Besuch der Christmette ist um 21 Uhr in der Klosterkirche sowie um 23.55 Uhr in der Kirche St. Anna.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, zelebriert Erzbischof Reinhard Kardinal Marx im Liebfrauendom um 10 Uhr eine Bischofsmesse zum Hochfest der Geburt des Herrn, der Domchor, das Domorchester und Solisten unter der Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz lassen die Pastoralmesse op. 147 von Anton Diabelli erklingen.

Die Benediktiner in St. Bonifaz laden um 10 Uhr zu einem Pontifikalamt zu Weihnachten ein, die Stiftskantorei lässt Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa brevis in D, KV 194" erklingen. In St. Ludwig trägt der Chor im Hochamt um 10 Uhr Musik von Josef Rheinberger, Hector Berlioz und Francis Poulenc vor; es predigt Pfarrvikar Jürgen Jung. In St. Peter ist die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart im lateinischen Hochamt um 10 Uhr zu hören.

St. Kajetan feiert das Hochfest der Geburt des Herrn mit Musik von Mozart und Josef Schnabel in einem Hochamt um 10.30 Uhr, Pater Yury Shenda OP predigt zum Thema "Licht der Welt". In St. Michael lädt Pater Martin Stark SJ um 10 Uhr zu einem Hochamt ein, in dem Chor, Solisten und Orchester Otto Nicolais Weihnachtsouvertüre intonieren.

In St. Paul läuten um 11 Uhr die Kirchenglocken zur Heiligen Messe; um 20.15 Uhr heißt es "Tat-Ort-Zeit-Andacht", diese Woche stellt Rainer Hepler weihnachtliche Betrachtungen unter dem Titel "Nacktwerdung - Weihnachten" an.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wird um 10 Uhr im Liebfrauendom ein Festgottesdienst mit Domkapitular Monsignore Klaus Peter Franzl gefeiert, musikalisch gestaltet von der Jungen Domkantorei, Solisten und dem Domorchester mit Max Ehams "Missa brevis pastoralis".

In der Bürgersaalkirche wird um 11.30 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert mit den Liedern "Ich steh an Deiner Krippen hier" von Sigfrid Karg-Elert, "Cantique de Noel" von Adolphe Adam und "In dulci jubilo" von Joseph Haas für Sopran, Violine und Orgel.

In der Theatinerkirche wird um 10.30 Uhr ein lateinisches Hochamt mit der Vokalkapelle gefeiert. Es werden die "Missa brevis in B" von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein sowie das Chorstück "Transeamus usque ad Betlehem" von Joseph Schnabel.

Evangelische Kirchen

An Heiligabend ist St. Markus von 15.30 bis 19 Uhr und ab 21 Uhr zum Verweilen bei Krippe und Stall geöffnet, ab 16 Uhr gibt es mit Pfarrerin Sabine Geyer wiederkehrend Musik, Lesungen und Impulse zur Heiligen Nacht, um 22 Uhr beginnt die Christnacht mit meditativer Musik mit Stadtdekan Bernhard Liess. Pfarrer Olaf Stegmann lädt um 17 Uhr zu einer Outdoor-Christvesper auf der Wiese bei der Pinakothek der Moderne beim "Ufo" (Futuro) neben St. Markus ein, es spielt der Posaunenchor St. Markus.

In St. Matthäus beginnt um 11.30 Uhr die Matthäus-Weihnacht mit Pfarrer Thomas Römer, um 14.30 die Kinderweihnacht mit Vikar Jonathan Jakob, um 16 Uhr findet eine Christvesper mit Pfarrer Thomas Römer und dem Münchner Motettenchor statt, Pfarrer Norbert Roth predigt um 18 Uhr in einer Christvesper und um 22 Uhr in einer Christmette mit den Matthäus-Madrigalisten (die Gottesdienste um 16 Uhr, 18 Uhr und 22 Uhr werden zudem unter www.stmatthaeus.de übertragen).

Pfarrerin Elke Wewetzer lädt um 17.30 Uhr zu einer Christvesper und um 22 Uhr zu einer Jazzmette in die Kreuzkirche ein, mit Pfarrerin Elke Schwab findet um 15.30 Uhr eine Familienweihnacht im Innenhof der Kirche statt. In St. Johannes beginnt mit Pfarrerin Martina Hirschsteiner um 14.30 Uhr ein Gottesdienst für Familien mit Kleinkindern und um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel, um 23 Uhr beginnt die Christnacht mit dem Blechbläserensemble PreysingBrass und Diakon Oliver Skerlec.

Pfarrerin Barbara Hopfmüller lädt um 14 Uhr zu einem Zwergerl- und Kindergottesdienst und um 15.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Krippenspiel in die Dreieinigkeitskirche ein, mit Dekan Dr. Peter Marinković beginnt um 17 Uhr eine Christvesper mit Bläserkreis und um 23 Uhr eine Christvesper mit Vokalmusik, mit Stadtdekanin i. R. Barbara Kittelberger findet um 23 Uhr eine Christmette statt.

Mit Pfarrerin Christine Drini findet in der Himmelfahrtskirche Pasing um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel und um 17.30 Uhr eine Christvesper mit Chormusik statt (beide Gottesdienste werden auch über www.himmelfahrtskirche-pasing.de übertragen), um 23 Uhr beginnt mit Prädikant Kurt F. Braml eine Christmette.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, beginnt in St. Matthäus um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, musikalisch gestaltet vom Münchner Motettenchor und dem Barockensemble Concerto München.

Dekan Felix Reuter lädt um 17 Uhr zur Waldweihnacht mit Mitgliedern des Posaunenchors am Hartelholz (Waldrand der Panzerwiese) ein, Treffpunkt zum gemeinsamen Weg mit Fackeln und Kerzen ist um 16.15 Uhr an der Versöhnungskirche oder um 16.30 Uhr an der Evangeliumskirche.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, beginnt in der Dreieinigkeitskirche um 11 Uhr ein Gottesdienst mit festlicher Bläsermusik aus Bachs Weihnachtsoratorium mit Regionalbischof Christian Kopp. Stadtdekan Bernhard Liess lädt um 11.15 Uhr in St. Markus zu einem Kantatengottesdienst mit Chormusik aus Skandinavien, England und Nordamerika mit Mitgliedern des Markus-Chores München ein.

Mit Pfarrerin Dr. Christina Ehring findet um 10.30 Uhr in der Apostelkirche ein gemeinsamer musikalischer Gottesdienst mit Quempassingen mit den Gemeinden der Andreas-, Petrus und Jakobuskirche statt. Mit Pfarrer Felix Breitling beginnt um 17 Uhr ein Gottesdienst der Kirchengemeinde Sophie Scholl in der Grünanlage an der Echardinger Kapelle (bei Regen in der Rogatekirche). Pfarrerin Inga Wagner lädt die Gemeinden der Gustav-Adolf-Kirche, der Jesajakirche und St. Paulus um 16.30 Uhr zur Waldweihnacht im Perlacher Forst ein.

Ökumenische Gottesdienste

Auf dem Kirchenvorplatz der Petruskirche beginnt am 24. Dezember um 15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrerin Regina Hallmann und Pastoralreferent i. R. Gerhard Schober.

Die Bahnhofsmission München lädt um 16 Uhr in die alte Schalterhalle im Hauptbahnhof München ein. Den Gottesdienst werden der katholische Weihbischof Wolfgang Bischof und der evangelische Regionalbischof Christian Kopp gemeinsam zelebrieren, mit Passagen in Englisch, Spanisch, Armenisch, Russisch, Polnisch und Bulgarisch. Im Anschluss gibt es am Gleis 11 Bewirtung und kleine Geschenke für Bedürftige.