Ja, es treten viele Menschen aus der Kirche aus. Aber es gibt auch immer mehr, die als Erwachsene zum Glauben finden – so wie Antonia Sophie Urbas-Ulbrich aus München.

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir.“ Diesen Bibelvers aus dem Buch Jesaja hat sich Antonia Sophie Urbas-Ulbrich als Taufspruch ausgesucht. Er beschreibt für sie ziemlich gut, wie es dazu kam, dass sich die Münchnerin an diesem Sonntag mit 33 Jahren in St. Michael taufen lässt. So wie immer mehr Erwachsene.