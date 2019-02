9. Februar 2019, 12:50 Uhr Kirche in Neuperlach Häuschen Gottes

Neuperlach hat eine neue Kirche, eine Seltenheit im Jahr 2019. Dort finden noch 50 Menschen Platz, sie ist modern, hell - und hat Fußbodenheizung.

Von Christian Schlodder

Pfarrer Bodo Windolf ist sichtlich stolz auf sein Schmuckstück. Knapp drei Jahre Bauzeit liegen hinter ihm, jetzt ist das Gemeindezentrum mit Kirchenraum St. Jakobus in Neuperlach fertig. An diesem Samstag kehrt das christliche Leben an den Ort zurück, an dem bereits früher eine Kirche stand, die aber wegen Statikproblemen abgerissen werden musste.

Kirchenneubauten wie der in Neuperlach sind mittlerweile etwas Besonderes. Seit dem Jahr 2000 gab es bloß sechs Neubauprojekte im gesamten Erzbistum München und Freising. Oftmals ersetzen die neuen Gotteshäuser marode Vorgängerbauten - so wie in St. Jakobus. Auf der Stelle, an der die alte Kirche stand, befindet sich seit 2015 ein Kindergarten. Die neue Kirche wurde auf dessen Grundstück errichtet, beide bilden nun ein bauliches Ensemble.

"Ich bin sehr glücklich über die Architektur ", sagt Pfarrer Windolf. Hinter kahlem Sichtbeton liegt die Kapelle, ihr gegenüber weißverputzte Wände. Der Kirchenraum selbst ist mit Schieferfliesen ausgelegt. Der Altar ist ein knapp zweieinhalb Tonnen schwerer Findling aus den Alpen. Im Sichtbeton dahinter verdichten sich Perforierungen zu einem Kreuz. Der versilberte Tabernakel, in dem die Hostien aufbewahrt werden, und eine Madonnenfigur stammen noch aus dem Vorgängerbau aus dem Jahr 1974. Sonst erinnert nichts mehr an den alten Sakralbau.

Der neue Kirchenraum ist hell und lichtdurchflutet. "Obwohl es sehr klein ist, atmet man einen sakralen Raum", sagt Pfarrer Windolf. Im gesamten Gebäude riecht es noch nach Neubau, der nur darauf wartet, mit Leben gefüllt zu werden.

Kardinal Reinhard Marx weiht die Kirche mit einem Gottesdienst an diesem Samstag - fast genau 50 Jahre nach der erste Eucharistiefeier in Neuperlach, die damals noch in einem Provisorium stattfand. Dass überhaupt wieder Gottesdienste an der Quiddestraße gefeiert werden können, war keinesfalls selbstverständlich.

Eine Sanierung der alten Kirche hätte bis zu sieben Millionen Euro gekostet, der Neubau schlägt jetzt mit 2,6 Millionen zu Buche. Die Übergabe hat sich verzögert, weil es Nachbesserungsbedarf bei einem Bauträger gab. Generell ist der gesamte Bau komplexer, als er auf den ersten Blick erscheint. "Es gibt allerhand zu beachten beim Bau eines Gotteshauses. Man muss durch viele Gremien und auch kirchenrechtlich gibt es einige Anforderungen, damit der Bau überhaupt eine Kirche sein kann", sagt Architekt Andreas Hlawaczek.

Die Madonna aus dem alten Kirchenbau hat auch im Neubau einen Platz gefunden. (Foto: Stephan Rumpf)

Seit etwa 30 Jahren arbeitet er für die Diözese und ist mit den Debatten rund um St. Jakobus, dem alten und dem neuen, gut vertraut. Ein besonderes Augenmerk hat er auf Nachhaltigkeit und Funktionalität gelegt. Die gesetzlichen Auflagen bei der Energieeinsparung werden um rund 20 Prozent unterschritten. Es gibt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das Dach ist begrünt. Eine Fußbodenheizung gibt es auch. Die neue St.-Jakobus-Kirche ist aber nicht nur moderner als der Vorgängerbau - sondern auch eine Nummer kleiner.

Diese Verkleinerung hat nicht nur ästhetische und technische Gründe. "Die Zusammensetzung des Viertels hat sich stark geändert", sagt Pfarrer Windolf. Der Stadtteil entwickle sich soziologisch, heißt es auch gern. Gemeint ist, dass die Zahl der Gläubigen stetig zurückgeht - nicht nur rund ums Quidde-Zentrum. Das Erzbistum München und Freising zählt heute rund 1,69 Millionen Katholiken. Vor gut 20 Jahren waren es noch mehr als zwei Millionen - bei einer deutlichen geringeren Gesamteinwohnerzahl.

Nicht einmal ein Drittel der Münchner ist heute noch katholisch. Als Neuperlach als Trabantenstadt entstand, gab es fünf Pfarreien. Heute sind diese zu einer fusioniert. "Die Situation hier in St. Jakobus war eigentlich eine dramatische", sagt Pfarrer Windolf mit Blick auf die Entwicklung. Nun passen noch 50 Leute in den Kirchenraum, frühere waren es mehrere hundert. Sonntagsgottesdienste wird es dort nicht geben, die finden wie bisher in den drei anderen Kirchen der Pfarrei statt. Geplant sind regelmäßige Werktagsgottesdienste. Pfarrer Windolf und Architekt Hlawaczek begreifen das neue St. Jakobus aber ohnehin als mehr als nur einen Kirchenraum. Zwei Gruppenräume sollen fortan nachbarschaftliches und das verbliebene religiöse Leben in Neuperlach verbinden.