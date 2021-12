So hat man Münchens größtes Deckengemälde noch nie gesehen. Das Fresko in der Untersendlinger Kirche St. Korbinian stammt vom Kunstmaler Richard Holzner, 1951 hat er dort in neobarockem Stil Wunder und Szenen aus dem Leben des heiligen Korbinian, dem Schutzpatron des Erzbistums München und Freising, raumgreifend erzählt. Nun gerät die Heiligen-Saga ins Schwimmen, wird zum "Floating Fresco". Am Heiligen Abend sowie zu Silvester und Neujahr illuminieren Raphael Kurig und Christian Gasteiger von der Agentur "We are Video" das Gotteshaus mit einer Licht- und Videoinstallation. Sie haben die einzelnen Szenen des Freskos abfotografiert und mittels Videotechnologie kunstvoll animiert. Langsam tauchen die bekannten Bilder durch ein Video-Mapping links und rechts über den Seitenaltären auf, verändern sich und gehen ineinander über - dank selbstlernender Algorithmen jedes Mal auf neue Art und Weise. So entsteht an bestimmten Stellen im Gottesdienst, begleitet von Orgelmusik, ein Ort der Ruhe, Besinnung und Meditation. Auch vor und nach den Gottesdiensten wird die Kirche in besonderes Licht getaucht.

Licht- und Videoinstallation "Floating Fresco", St. Korbinian, Valleystraße 24, zu dem Gottesdiensten an Heiligen Abend (17 und 22.30 Uhr), Silvester (17 Uhr) und Neujahr (18 Uhr).