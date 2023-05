Die Zahl der Kirchenaustritte steigt und mit ihnen sinken die Kirchensteuereinnahmen. Viele Gotteshäuser werden in den Gemeinden nur wenig genutzt - auch, weil pastorales Personal fehlt. Der Unterhalt verschlingt gleichzeitig immens viel Geld. Eine Gemengelage, die in der Erzdiözese München und Freising den sogenannten Gesamtstrategieprozess in Gang gesetzt hat, bei dem es auch um den künftigen Umgang mit "Immobilien und Pastoral" geht.

Diese Woche informieren die Verantwortlichen der Diözese in nicht öffentlichen Zirkeln Haupt- und Ehrenamtliche der Münchner katholischen Gemeinden darüber, welche Schlüsse man aus der Lage ziehen kann. Es geht auch um den Verkauf von Gebäuden. Die letztliche Entscheidung darüber werde aber in den Gemeinden und von den tragenden Kirchenstiftungen getroffen, heißt es. Ausgeflaggt ist der Prozess als Dialog.

In einem Brief an die Pfarrgemeinden hat Kardinal Reinhard Marx kürzlich die Überlegungen mit der Frage beschrieben, "wie wir mit geringer werdenden finanziellen und personellen Ressourcen unseren Verkündigungsauftrag bei den Menschen und für die Menschen in Wort und Tat erfüllen können".