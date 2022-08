"Therapie müsste verpflichtend sein für jemanden, der den Zölibat eingehen will"

Missbrauch in der katholischen Kirche

Für seinen neuen Roman hat sich Steven Uhly mit der Bibel beschäftigt. "Die Summe des Ganzen" spielt in einem Beichtstuhl - und verhandelt das Thema Kindesmissbrauch in der Kirche. Ein Gespräch über Versuchungen und Perspektiven.

Von Antje Weber

Ein Priester sitzt im Beichtstuhl einem Mann gegenüber, der über seine pädophilen Neigungen sprechen will. Das ist die Ausgangssituation von Steven Uhlys neuem Roman "Die Summe des Ganzen" (Secession); sie mündet in ein konzentriertes, dichtes Kammerspiel über beunruhigende Fragen. Es ist bereits der achte Roman des Schriftstellers, der seit vielen Jahren in München lebt.