Von Sebastian Krass

Die Risse sind überall. Einer gleich außen neben dem Hauseingang, meterlang verläuft er an der Fassade von unten nach oben, unter dem blau-weißen Schild mit der Hausnummer 27 und dem Namen Ligsalzstraße hindurch. Drinnen im Erdgeschoss, über der Tür zu Robert Hubers Büro, ziehen sich auf beiden Seiten der Mauer Risse von der Decke bis zum Türstock – wie Gewitterblitze sehen sie aus. In Wohnungen darüber klaffen teils zentimeterdicke Spalten in den Wänden. Spätestens dort ist klar, dass das keine oberflächlichen Risse sind, wie sie sich an den Wänden von Altbauten manchmal bilden.