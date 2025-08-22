„Mein kleiner Krüner Kiosk“ steht nicht draußen am Balkon, sondern wurde in großen gelben Buchstaben an die Wand des Krüner Kiosk geschrieben. Der versteckt sich, ganz in Grün gestrichen, unter hohen Fichten am Rand des Krüner Platzes – der im übirgen mit seinen Grünflächen eher an einen kleinen Park als an einen klassischen Platz erinnert.

Die Dekoration des Kiosks ist schlicht: ein paar Blumentöpfe, Lampen und Lichterketten; fertig. Den Rest übernimmt die Natur des Krüner Platzes. Zum Hinsetzen lädt eine kleine Terrasse für etwa 25 Personen ein. Vom Trubel der Straßen drumherum hört und spürt man dort nur wenig.

Ein Gefühl wie auf einem ruhigen Dorfplatz möchte Tobias Bauer mit seinem Kiosk schaffen. Der Kiosk soll laut dem Betreiber ein Ort zum runterkommen und für lockere Gespräche sein. Vor mittlerweile vier Jahren hat er ihn eröffnet.

Das Frühstückskonzept ist entsprechend unkompliziert. Exotische und neue Frühstücksmenüs findet man hier nicht. Die Auswahl ist klein, klassisch, aber dafür frisch zubereitet und preiswert. Der Aufmacher der Frühstückskarte ist das „Krüner Frühstück“ bestehend aus Schinken, Käse, Marmelade, Aufstrichen, Müsli und einer Scheibe Brot für 9,90 Euro. Bestellt wird am Fenster. Abgeholt an der Theke. Kiosk eben.

Das Krüner Frühstück ist für eine Person reichlich. Besonders lecker ist die fruchtige selbstgemachte Marmelade. Auch die kleine Portion hausgemachtes Granola, – vegan, wie Tobias Bauer bestätigt – garniert mit frischem Obst, schmeckt hervorragend. Für 9,80 Euro bekommt man auch eine große Schüssel des Müslis. Das Brot wird von „Brothandwerk 25“ aus München gebacken. Es ist fluffig und die Kruste kross. Nur leider ist eine Scheibe für die Menge an Marmelade, Käse, Schinken und Aufstrich etwas zu wenig. Man kann aber auch extra Brot bestellen, das kostet 2,50 Euro.Extra Für 6,90 Euro Aufpreis bekommt man noch zwei Rühreier dazu.

Ganz in Grün gestrichen versteckt sich der Kiosk unter den Bäumen. (Foto: Robert Haas)

Von der Terrasse schaut man in die ruhige Natur des Krüner Platzes. (Foto: Robert Haas)

Auf engsten Raum werden die Getränke gemacht und das Frühstück frisch zubereitet. (Foto: Robert Haas)

All das kann man sich, wie von Bauer angedacht, in entspannter Atmopshäre genießen. Im Hintergrund läuft deutscher gute Laune Pop. Viele der Anwesenden scheinen Stammgäste zu sein. Jedenfalls balanciert eine Besucherin ihre Tasse ganz selbstverständlich auf die Wiese nebenan, um sich dort ins Gras zu setzen.

Was auffällt: Die Getränkeauswahl ist größer als die Essensauswahl. Neben herkömmlichen Kaffeespezialitäten gibt e „Summer Drinks“. Einer davon ist der Iced Chai Latte, der mit 4,90 Euro ziemlich preiswert ist. Dagegen wirken 6,90 Euro für einen normal großen Iced Matcha Latte eher teuer.

Wer nach einem großen Cappuccino (4,50 Euro) auf die Toilette muss, darf den Dixiklos hinter dem Kiosk einen Besuch abstatten. Tobias Bauer wartet seit Jahren auf die Genehmigung der Stadt, ordentliche Toiletten bauen zu dürfen. Bis die Genehmigung kommt, müssen sich die Gäste mit der Übergangslösung begnügen. Neben den provisorischen Toiletten befindet sich übrigens auch die Geschirrabgabe. Dort werden schmutzige Teller, Tassen und Essensreste getrennt, bevor es ans Kioskfenster zum Bezahlen geht. Kiosk eben.

Krüner Kiosk, Ehrwalder Straße 30, 81377 München. Öffnungszeiten: Dienstag 16 bis 22 Uhr, Mittwoch bis Samstag 10 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagebn 10 bis 18 Uhr.