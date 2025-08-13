Bei der Weltpremiere der Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ zeigt sich, dass Michael „Bully“ Herbig auch mit seiner neuen Western-Komödie an der Kinokasse einiges erreichen könnte.

Von Philipp Crone

Manchmal kann man Erwartungen in Metern messen. Am Dienstagabend zum Beispiel bei der Premiere von „Das Kanu des Manitu“. Die Warteschlange der Gäste reicht weit raus aus dem Mathäser-Kino, es sind sicher 150 Meter, fast bis zum Münchner Bahnhofsplatz. Eine der beiden großen Fragen des Abends also, ob das Publikum sich wirklich nach einer Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ sehnt, lässt sich hier schon ansatzweise beantworten. Und auf die zweite Frage, wie gut er denn jetzt ist, dieser mit so großen Erwartungen beladene Nachfolger des erfolgreichsten deutschen Films der vergangenen 25 Jahre, gibt es dreieinhalb Stunden später auch eine Antwort.