Und jetzt zum Wetter: Der Sommer in München wird angenehm warm und trocken, der Himmel zeigt sich von seiner schönsten weiß-blauen Seite, nachts funkeln die Sterne. So oder so ähnlich erhoffen sich das zumindest die Open-Air-Kinobetreiber der Stadt, sie zeigen bis in den September hinein täglich Filme unter freiem Himmel.

Im Olympiapark ging es bereits im Mai los, jetzt folgt das älteste Open-Air der Stadt: „Kino, Mond & Sterne“ gibt es seit 1995, die 32. Ausgabe der beliebten Outdoor-Filmreihe startet am 4. Juni – wie immer auf der Seebühne im Westpark.

Sommerfestival: erste Höhepunkte : Schauspielstar Sandra Hüller eröffnet das Filmfest München Von Cannes nach München: Die international gefeierte deutsche Schauspielerin Sandra Hüller wird Ende Juni das 43. Filmfest eröffnen. Auch der preisdekorierte Italiener Toni Servillo reist als Ehrengast an. Das sind weitere Höhepunkte des Sommerfestivals. Von Bernhard Blöchl ...

Als Eröffnungsfilm läuft die Komödie „Ein Münchner im Himmel“, der Film mit Maximilian Brückner und Hannah Herzsprung in den Hauptrollen ist erst vor Kurzem erfolgreich in den Kinos angelaufen – und setzt allein schon vom Titel her auf Münchner Lokalpatriotismus. Das Programm der folgenden Tage und Wochen setzt sich aus aktuellen Kinohits („Michael“, „Hoppers“, „Der Astronaut“), Programmkino-Perlen („One Battle After Another“, „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“) und Fan-Favoriten („Mamma Mia!“, „Dirty Dancing“) zusammen. Hinzu kommen Sonderreihen wie die „European Outdoor Film Tour“ oder die „International Ocean Film Tour“. Ab 28. Juni wird auch das Filmfest München zu Gast im Westpark sein.

Bereits am Mittwoch, 10. Juni, hat sich Starbesuch auf der Seebühne angekündigt: Michael „Bully“ Herbig kommt zur Freiluft-Vorführung seines Kinohits „Das Kanu des Manitu“. Mit mehr als fünf Millionen verkauften Tickets war die Wildwest-Komödie rund um Abahachi, Ranger und Dimitri der erfolgreichste deutsche Film des vergangenen Jahres. Der Abend mit Bully ist eine Benefizveranstaltung, die Eintrittsgelder werden an das Münchner Kinder- und Jugendhilfeprojekt „Artists for Kids“ weitergegeben.

Kino, Mond & Sterne, ab 4. Juni bis September, Seebühne im Westpark München