Wer sich für polnische Kunst interessiert, kommt derzeit nicht an der Ausstellung "Stille Rebellen - Polnischer Symbolismus um 1900" vorbei. Noch bis Anfang August werden in der Kunsthalle München rund 130 Werke aus der Zeit zwischen 1890 und 1918 ausgestellt. Begleitend dazu startet das schräg gegenüber gelegene Theatiner Kino eine Reihe mit Sonntags-Matineen: Los geht es am Sonntag, 24. April, auf dem Programm stehen der 1931 entstandene, avantgardistische Kurzfilm "Europa" sowie eine Reihe von Wochenschauen aus den Jahren 1913 bis 1929. Dazu gibt es Musik, der aus Warschau stammende Jazzgeiger und Komponist Mateusz Smoczyński wird die Filme live vertonen. Die Reihe wird am Sonntag, 22. Mai, mit dem 1917 entstandenen Stummfilm "Bestia" ("The Polish Dancer") sowie am Sonntag, 19. Juni, mit "Starker Mensch" (1929) fortgesetzt. Auch zu diesen Filmen gibt es Live-Musik.

Fokus auf Polen: Stummfilmvorführungen mit Live-Musik, ab Sonntag, 24. April, 11 Uhr, Theatiner Kino, Theatinerstr. 32