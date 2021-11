Er gilt als das Stehaufmännchen des alpinen Skisports: Aksel Lund Svindal hat in seiner Karriere viel gewonnen, unter anderem drei Olympia- und sieben Weltmeisterschaftsmedaillen, er musste aber auch viele Niederlagen einstecken. Achillessehnen- und Kreuzbandrisse, Schnittwunden und ein Jochbeinbruch bremsten den Norweger aus, er lag wochenlang in Krankenhäusern, kehrte aber immer wieder zurück. Solche Storys sind bei Sportfreunden beliebt, lassen sich aber auch gut verfilmen: Das Kino liebt Heldengeschichten, je großartiger die Siege und je spektakulärer die Stürze sind, desto besser. In diesem Fall gab es von beiden mehr als genug, da brauchte es auch keine Drehbuchautoren: "Aksel" ist ein Dokumentarfilm. Vier Jahre lang begleiteten die Filmemacher den Skifahrer, sie erzählen aber auch von seiner Kindheit als Halbwaise und seinen ersten Skirennen. In den deutschen Kinos soll der Film Anfang Dezember anlaufen, vorher kommt der mittlerweile 38-jährige Aksel Lund Svindal aber noch nach München und stellt seinen Film dem Publikum persönlich vor.

Aksel, NOR 2021, Regie: Filip Christensen, Even Sigstad, So., 28. Nov., 16 Uhr, Filmtheater Sendlinger Tor, Sendlinger-Tor-Platz 11, www.filmtheatersendlingertor.de