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Das „Dings“ im Filmtheater Sendlinger TorEin Kino für alle

Lesezeit: 4 Min.

Hier muss niemand draußen bleiben: Das „Dings“ im alten Sendlinger-Tor-Kino ist offen für alle Münchner, bei  der Premiere auch für diesen feingemachten Hund.
Hier muss niemand draußen bleiben: Das „Dings“ im alten Sendlinger-Tor-Kino ist offen für alle Münchner, bei  der Premiere auch für diesen feingemachten Hund. Carlos Alvarez

Drei Monate lang war das „Dings“ im ehemaligen Filmtheater Sendlinger Tor ein Spielplatz für Künstler und Happenings aller Arten. Die Betreiber sind vor der finalen Woche „superhappy“. Aber wie geht es danach weiter?

Von Michael Zirnstein

Es ist ein Werktag, vormittags, frühlingshaft, plötzlich strömen Menschen in den düsteren Kinosaal. Immer mehr. Immer mehr mit Plastikausweisen um den Hals. Wer sind die Leute? Das fragen sich Filin Guas und Dani Ibler, die derzeit hier im ehemaligen Filmtheater Sendlinger Tor bestimmen, was läuft. Aber eben auch nicht alles wissen. „Ständig gehen hier Menschen ein und aus.“ Das freut Guas sehr. Schließlich war es auch seine Mission, wieder Leben ins stillgelegte Traditionskino zu bringen.

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