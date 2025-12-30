Wenn es um Wiesn-Hits geht, favorisiert das bierselige Publikum fast jedes Jahr einen anderen Song. Ein Lied aber bleibt: „Sweet Caroline“ ist unzerstörbar, Neil Diamonds Evergreen begeistert die Menschen seit Jahrzehnten. Im Januar kommt ein neuer Film in die Kinos, dessen Held ausgerechnet mit diesem Lied hadert: Mike Sardina ( Hugh Jackman ) ist ein Musiker, der mit seiner Frau Claire (Kate Hudson) im Amerika der 1980er-Jahren als Neil-Diamond-Tribute-Duo „Thunder & Lightning“ regionale Berühmtheit erlangt. Er liebt Songs wie „Soolaimon“, „Song Sung Blue“ oder „Forever in Blue Jeans“, das Publikum will aber „Sweet Caroline“ hören.

Der Spielfilm basiert auf einer wahren Geschichte und macht nicht nur wegen seiner gesangsstarken Stars viel Spaß, am letzten Tag des Jahres läuft er in mehreren Kinos als Preview. An Silvester schauen überhaupt viele Münchner Kinos ins neue Jahr: Gezeigt werden unter anderem der Oscar-Anwärter „Hamnet“ mit Jessie Buckley und Paul Mescal (im Cinema oder City), Jafar Panahis Cannes-Gewinnerfilm „Ein einfacher Unfall“ (Neues Maxim), „Nouvelle Vague“ von Richard Linklater (Rio Filmpalast) oder Jim Jarmuschs Venedig-Gewinnerfilm „Father Mother Sister Brother“ (Arena Kino).

In den Museum Lichtspielen steht mit „The Rocky Horror Picture Show“ der einzig wahre Kultfilm auf dem Spielplan, mit Evergreens wie dem „Time Warp“ oder „Sweet Transvestite“ startet man gut gelaunt ins neue Jahr. Und wer es klassischer mag: Das Arri Kino, Gloria, Kino Solln und Neue Rex zeigen eine Live-Übertragung des Silvesterkonzerts der Berliner Philharmoniker. Gespielt werden unter anderem Stücke von Tschaikowsky, Bizet, Gounod oder Gershwin, es dirigiert Kirill Petrenko.

Song Sung Blue, USA 2025, Regie: Craig Brewer, Previews am Mittwoch, 31. Dezember im City, Monopol oder Breitwand Gauting; regulärer Kinostart am 8. Januar