Zwischen Waschbrett und Waschbrettbauch liegen in diesem Film nur wenige Szenen: Eben noch schrubbte Hausfrau Hélène (Elsa Zylberstein) die Unterhosen ihres Gemahls auf althergebrachte Art in einem Zuber, kurz darauf bewundert sie ein Unterhosen-Model mit ausgeprägter Bauchmuskulatur. Dazwischen liegt eine Waschmaschine, die Hélène gewonnen hat und die ihr Mann Michel (Didier Bourdon) weiterverkaufen will. Die beiden geraten in Streit, sie ruckeln und zuckeln an der Maschine – und werden von einem Stromschlag vom Jahr 1958 ins Heute katapultiert.

„Die progressiven Nostalgiker“ ist also eine Zeitreise-Komödie, sie bezieht ihren Witz aus dem Kontrast der Gegensätze, von der Überforderung der Charaktere. Hélène gewöhnt sich schnell an ihr neues Umfeld, an ihren Job als Bankchefin und ihre eigene Kreditkarte, an all die digitalen Helferlein und an die Tochter, die eine algerische Frau heiraten möchte. Michel kommt mit diesem Zeitenwandel nicht so gut klar: War er in seiner alten Welt noch der große Zampano, wird er im Jahr 2025 zum Hausmann degradiert, den sogar die weiblichen Stimmen der smarten Hausgeräte empören.

Zeitreisen gab es im Kino schon viele, von „Zurück in die Zukunft“ bis zum französischen Blockbuster „Die Besucher“. Die Schauspielerin Vinciane Millereau legt mit „Die progressiven Nostalgiker“ ihr Spielfilm-Regiedebüt vor, das Drehbuch schrieb sie mit ihrem Partner Julien Lambroschini. Die beiden kommen am 21. Januar nach München und stellen ihren Film dem Publikum im Gloria Palast vor. Weitere Previews finden im ABC Kino und Neuen Rottmann statt.

Die progressiven Nostalgiker, F/BEL 2025, Filmvorstellung in Anwesenheit von Regisseurin Vinciane Millereau und Drehbuchautor Julien Lambroschini, Mittwoch, 21. Januar, 20.15 Uhr, Gloria Palast, Karlsplatz 5; Kinostart am 22. Januar