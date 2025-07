Bevor sich jemand über den Titel dieses Films aufregt, sei daran erinnert: Unter einem „Altweibersommer“ versteht man auch jene Wochen im September und Oktober, in denen es noch recht warm ist, beinahe sommerlich. In der österreichischen Tragikomödie gleichen Titels könnte dieser aber durchaus doppeldeutig gemeint sein: Drei Freundinnen um die fünfzig machen im Spätsommer eine Reise.

Leider ist das Wetter auf dem Campingplatz in Österreich ungefähr so wie der diesjährige Juli in Bayern: regnerisch und kalt. Auch sonst könnte die Stimmung sonniger sein: Die krebskranke Elli (Pia Hierzegger) musste gerade eine Chemo über sich ergehen lassen, während sich Isabella (Diana Amft) von einer unbefriedigenden Affäre zur nächsten hangelt. Nur Astrid (Ursula Strauss) hat auf den ersten Blick keine Probleme. Dafür nervt sie die anderen mit Umweltschutzvorträgen und ihrer politischen Korrektheit.

Allerdings ist es auch Astrid, die auf nicht ganz legale Weise die Reisekasse aufbessert: Schon bald lässt das Freundinnentrio den Campingplatz hinter sich und fährt weiter nach Venedig. Ihre Probleme nehmen sie aber natürlich mit. „Altweibersommer“ ist das Regiedebüt von Pia Hierzegger, die auch das Drehbuch geschrieben hat und die Rolle der Elli spielt. Die gebürtige Grazerin ist vor allem als Schauspielerin bekannt, ihr noch viel bekannterer Lebenspartner Josef Hader spielt eine Gastrolle in ihrem Film.

Altweibersommer, AT 2025, Regie und Buch: Pia Hierzegger, der Film läuft im Rio, City, Leopold und mehreren Kinos im Umland Münchens