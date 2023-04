Die Strauss-Oper "Der Rosenkavalier" wird live aus New York in Kinos übertragen.

Seine Uraufführung erlebte "Der Rosenkavalier" im Januar 1911 in Dresden, die Kritiker gingen damals alles andere als freundlich mit dieser Oper um. Ein Tiefpunkt im Schaffen von Richard Strauss sei erreicht, hieß es in den Zeitungen; das Publikum aber liebte die walzerselige Verwechslungskomödie über einen Adligen, der einem Dienstmädchen nachstellt. Seitdem steht sie regelmäßig auf den Spielplänen der Opernhäuser, auch an der Metropolitan Opera in New York wird sie derzeit gespielt.

Die New Yorker Vorstellung vom Samstag, 15. April, wird weltweit live im Kino übertragen. In Robert Carsens Inszenierung singen Lise Davidsen, Samantha Hankey, Erin Morley und der Österreicher Günther Groissböck. Es dirigiert Simone Young. In München kann man sich diesen "Rosenkavalier" im Gloria Palast, Mathäser und dem Arri Kino ansehen.

Met Opera live im Kino: Der Rosenkavalier, Samstag, 15. April, 18 Uhr, Tickets und Infos: www.metimkino.de