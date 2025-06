Das Kino steckte noch in den Kinderschuhen, da drängte es bereits nach draußen: Nur fünf Jahre nach der ersten öffentlichen Filmvorführung der Gebrüder Lumière in Paris gab es in Athen bereits Freiluftvorstellungen. Das war im Jahr 1900, seitdem kann man Filme nicht nur in dunklen Sälen genießen. Das älteste Open-Air-Kino der Welt in Australien zeigt seit 1916 bewegte Bilder unter freiem Himmel. Im klimatisch unbeständigen Deutschland dauerte es etwas länger, da blieb man lieber drinnen – oder fuhr ins Autokino. Seit den Neunzigern werden aber auch in München Filme draußen gezeigt. Das Angebot ist groß, gleich mehrere Anbieter in der Stadt und im Umland bauen im Sommer ihre Outdoor-Leinwände auf.

Kino, Mond & Sterne

Ein Roadmovie mit Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied: „Karli & Marie“ ist bei „Kino, Mond & Sterne“ zu sehen. (Foto: Eckhard Kuchenbecker)

Vergangenes Jahr hatte das älteste Open-Air-Kino Münchens mit einer extralangen Ausgabe Jubiläum: Es fand zum 30. Mal statt. Der 31. Kinosommer auf der idyllisch gelegenen Seebühne im Westpark ist etwas kürzer, aber immerhin auch 87 Nächte lang. Bis Mitte September gibt es direkt am Wasser Filmvorführungen, die Menschen sitzen auf den Stufen des Amphitheaters oder machen es sich auf Decken bequem. Es wird gepicknickt, geplaudert – und manchmal sogar gesungen und getanzt. So etwa beim Abba-Filmmusical „Mamma Mia!“ (12. Juli), das sich über die Jahre hinweg zu einem wahren Open-Air-Dauerbrenner entwickelt habe, wie der Veranstalter Peter Mopils im vergangenen Jahr erzählte.

Ansonsten zeigt er diese Saison aktuelle Filmhits wie „Like a Complete Unknown“, „Anora“ oder „Der Pinguin meines Lebens“. Beliebt sind auch die Sonderveranstaltungen „European Outdoor Film Tour“, „Banff Mountain Film Festival“ oder „International Ocean Film Tour“: Hier stehen Abenteuer unter freiem Himmel auf dem Programm, das gefällt dem Outdoor-Filmpublikum. Auch prominente Gäste sind willkommen: Am 16. Juli hat sich das Filmteam des bayerischen Roadmovies „Karli & Marie“ angekündigt, am 31. Juli schaut Fritzi Haberlandt vorbei. Die Berliner Schauspielerin will ihren neuen Film „Wilma will mehr“ dem Münchner Publikum persönlich vorstellen.

Kino, Mond & Sterne, bis 13. September, München, Seebühne im Westpark, kino-mond-sterne.de

Kinoliebe Summer Festival am Königsplatz

Das Ambiente ist beeindruckend: Seit 1995 werden auf dem Königsplatz im Sommer Filme gezeigt. (Foto: Kinoliebe/Alex Kumm)

Auch das Open-Air-Kino am Königsplatz hat eine lange Tradition: Im Sommer 1995, wenige Wochen nach dem Startschuss des Open-Air-Kinos im Westpark, wurden zwischen Propyläen, Glyptothek und Staatlicher Antikensammlung erstmals Filme gezeigt. Eine prächtige Kulisse, die auch das Publikum anzog: An einzelnen Abenden kamen bis zu 10 000 Gäste, damit war dieses Kino das mit Abstand größte der Stadt. Das ging mehr als zwei Jahrzehnte so, 2016 war aber Schluss. Vor zwei Jahren übernahmen zwei junge Kulturveranstalter. Sie brachten ein neues Konzept mit: Statt einer Riesenshow pro Abend gibt es jetzt mehrere, über den Tag verteilte Veranstaltungen. Los geht es täglich ab 12 Uhr, im Familienbereich gibt es Foodtrucks und viele Kostenlos-Angebote für Kinder (Mitmachzirkus, Clowns oder Kreativstationen). Yoga-Kurse und Handarbeits-Events sollen auch ein erwachsenes Publikum ansprechen.

Nachmittags ab 16 Uhr und am frühen Abend werden Familienfilme wie „Ein Minecraft Film“, „Vaiana 2“ oder „Die Schule der magischen Tiere 3“ gezeigt. Abends ab 21.30 Uhr gibt es auf der großen Leinwand Kinohits wie „Bridget Jones 4“ oder den aktuellen „Mission: Impossible“ mit Tom Cruise zu sehen. Auch Klassiker wie „Dirty Dancing“ (samt Party) oder „Harry Potter und der Feuerkelch“ stehen auf dem Spielplan. Und an zwei Abenden haben sich Stars angesagt: Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied stellen ihren Film „Karli & Marie“ vor, zur Vorführung der Ensemblekomödie „Feste & Freunde“ wird der Regisseur David Dietl erwartet.

Kinoliebe Summer Festival, 9. bis 20. Juli, täglich ab 12 Uhr, Königsplatz München, www.kinoliebe.de

Kino am Olympiasee

Schon Mitte Mai ging es los bei Kino am Olympiasee. (Foto: Yorck Dertinger)

Im Sommer zieht es die Menschen ans Wasser, das ist bei Filmfans nicht anders: Neben dem Westsee („Kino, Mond & Sterne“) werden beim Olympiasee Filme unter freiem Himmel gezeigt. Die Veranstalter waren auch dieses Jahr die ersten, sie legten Mitte Mai los – und trotzten in den ersten Spielwochen dem schlechten Wetter. Doch der Sommer hat gerade erst begonnen: Unter der Woche gibt es zwei Shows pro Abend, an den Wochenenden geht es früher los. Da sind es dank tageslichttauglicher LED-Screens sogar bis zu vier Filme täglich. Auf dem Spielplan stehen Filme für Vorschulkinder („Peppa und das neue Baby“), Familienkomödien („Paddington in Peru“) sowie aktuelle Kinofilme wie „Lilo & Stitch“, „Der phönizische Meisterstreich“ oder „September 5“. Auch Sonderveranstaltungen sind eingeplant: Das „Bayerische Outdoor Filmfestival“ ist ebenso zu Gast wie Michael Mittermeiers „Lucky Punch Comedy Club“.

Kino am Olympiasee, bis Mitte September, Olympiapark München, www.kinoamolympiasee.de

Filmfest München

„Ausgsting“ – die bayerische Aussteiger Doku ist beim Filmfest München zu sehen. (Foto: Majestic)

Das Filmfest München bezeichnet sich selbst als „Deutschlands größtes Sommer-Festival“, da dürfen Outdoor-Filmvorführungen natürlich nicht fehlen. Diese verteilen sich auf mehrere Orte: Während des Festivals (vom 1. bis 6. Juli) werden bei „Kino, Mond & Sterne“ im Westpark deutsche Produktionen wie das „Dinner for One“-Prequel „Miss Sophie – Same Procedure as Every Year“, die bayerische Aussteiger-Doku „Ausgsting“ oder die Serienfortsetzung „Oktoberfest 1905“ gezeigt, einige Stars und Macher wollen ebenfalls vorbeischauen. Direkt nach dem Festival geht es am Königsplatz mit viel Kinoliebe weiter: Dort werden an zwei Abenden (9./10. Juli) die deutschen Filme „Zweigstelle“ und „#Schwarzeschafe“ gezeigt, als Gäste haben sich unter anderem Rainer Bock, Teresa Rizos, Maxi Schafroth, Johanna Bittenbinder oder Yasin el Harrouk angekündigt.

Filmfest München, Open-Air-Vorführungen im Westpark und am Königsplatz, www.filmfest-muenchen.de

Kino-Open-Air Starnberg

Auch am Starnberger See werden im Sommer Filme gezeigt. (Foto: Open Air Kino Künchen)

Auch im Münchner Umland zieht es die Menschen ans Wasser: So soll es auch diesen Sommer wieder Filmvorführungen am Starnberger See geben, genauer gesagt im Seebad Starnberg. Dort hat man einen schönen Blick auf den See, die Berge – und auf eine große Leinwand. Los geht es am 2. August, an 16 Abenden werden Kinohits wie „Konklave“, „F1“ oder „Alter weißer Mann“ gezeigt, auch Filmklassiker oder Previews stehen auf dem Programm. Und wer von Freiluftaufführungen nicht genug bekommen kann: Im September wird es ein Open-Air-Kino im Schlosshof Seefeld geben.

Kino-Open-Air Seebad Starnberg, 2. bis 17. August, Strandbadstraße 17, Starnberg, www.fsff.de