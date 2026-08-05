Es soll ja tatsächlich noch Menschen in München geben, die aktuell keinen Urlaub in Italien machen, die nicht durch Südtirol wandern, im Gardasee schwimmen oder durch die Kanäle von Venedig schippern. Falls ihre Italien-Sehnsucht zu groß werden sollte, können die Daheimgebliebenen aber immer noch ins Kino gehen, dort läuft ein Film nur für sie.

In diesem Film gibt es garantiert keine Staus auf dem Brenner, keine überfüllten Strände oder Monsterschlangen vor Museen. Anders gesagt: Wer ein Bilderbuch-Italien aus dem Klischee-Handbuch sehen will, mit schönen Menschen, malerischen Orten und traumhaften Residenzen, dem sei die Liebeskomödie „You, Me & Italy“ empfohlen.

Erzählt wird die Geschichte der jungen Amerikanerin Anna (Halle Bailey), die nicht nur in Liebesdingen regelmäßig daneben langt. Als sie den Italiener Matteo (Lorenzo de Moor) kennenlernt und ihm spontan in die Toskana hinterherfliegt, bahnt sich der nächste Reinfall an. Sie quartiert sich in der Villa seiner Familie ein, erzählt aber niemandem davon.

Was dazu führt, dass Matteos Familie glaubt, sie sei seine Verlobte. Und so steckt sie bald in Hochzeitsvorbereitungen mit einem Mann, den sie kaum kennt. Zu allem Überfluss wäre da noch ein anderer Mann, der bei jeder Gelegenheit sein Hemd auszieht. Dass dieser von „Bridgerton“-Fanliebling Regé-Jean Page gespielt wird, erklärt einiges, macht die Sache für Anna aber nicht einfacher.

Natürlich ist das alles sehr vorhersehbar. Auch Fragen nach Logik oder warum die Figuren handeln, wie sie handeln, stellt man besser nicht. Wer aber an einem Sommerabend schönen Menschen dabei zusehen will, wie sie sich vor traumhaften Kulissen anschmachten und nebenbei zum Affen machen, könnte mit diesem Film durchaus Spaß haben.

You, Me & Italy, USA 2026, Regie: Kat Coiro, Kinostart am 6. August, in München im Royal Filmpalast und in der Originalversion in den Museum-Lichtspielen