Von Josef Grübl

Das Beste am Fest sind die Gäste, das wissen auch die Betreiber des Werkstattkinos. Deshalb haben sie gleich zum Auftakt ihrer Filmreihe "La Fête Sociale" einen Gast angekündigt: Claire Angelini stellt am Donnerstag, 25. November, um 20 Uhr "Fêtes/Faites votre possible" als Erstaufführung vor. Ihr Kurzfilm ist eine 16-minütige Collage festlicher Momente aus den Jahren 1789 bis 1920. "Können Malerei, Kino und Musik die Fährten legen, um einen Begriff des Festes zu definieren?", sagt die in München und Paris lebende Filmkünstlerin dazu. Für eine Reihe, die sich mit dem Fest als anthropologischem Konstrukt beschäftigt, ist das zumindest ein ziemlich guter Auftakt.

An sechs Abenden werden Filmklassiker aus Deutschland ("Kuhle Wampe oder wem gehört die Welt" aus dem Jahr 1932), Frankreich ("Jour de fête - Tatis Schützenfest", 1949) oder der Tschechoslowakei ("Vom Fest und den Gästen" von Jan Němec, 1966) aufgeführt. Aber auch junges europäisches Kino steht auf dem Spielplan: Im spanischen Film "El futuro" (2013) geht es zurück ins Jahr 1982, als sich das Land nach dem Ende des Franco-Regimes in Party- und Aufbruchstimmung befand. Der Film von Luis López Carrasco vermittelt ein Stimmungsbild der Achtzigerjahre, er wirft den Blick zurück - und gleichzeitig nach vorne. Um einen Arbeiterstreik geht es in dem portugiesischen Film "A Fábrica de Nada" aus dem Jahr 2017: Die Chefs einer Aufzugsfabrik haben sich aus dem Staub gemacht, also besetzen die Arbeiter das Firmengelände. Pedro Pinhos Drei-Stunden-Werk ist Drama, Diskursfilm, Milieustudie und Musical in einem - und für Freunde von radikalem Gegenwartskino ein wahres Fest.

La Fête Sociale, von Do., 25. Nov., bis Di., 30. Nov., Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, www.werkstattkino.de