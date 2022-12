"Der Räuber Hotzenplotz" und andere Familienfilme werden auch an Heiligabend in den Kinos gezeigt

Von Josef Grübl

Es soll ja Kinder geben, die an Heiligabend eine Art meditative Grundstimmung entwickeln, die geduldig auf die Bescherung warten, die Séancen legen oder ihr Flötenspiel perfektionieren. Für alle anderen ist dieser Tag eine einzige Qual: Wann wird es endlich Abend? Um die Wartezeit etwas zu verkürzen (und um ungestört letzte Vorbereitungen treffen zu können), empfiehlt sich ein Kinobesuch mit dem Nachwuchs; viele Kinos haben auch am 24. Dezember tagsüber geöffnet. Das Angebot an Familienfilmen ist groß und reicht von amerikanischen Animationsfilmen ("Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch") über deutsche Kinohits für Kinder ("Die Schule der magischen Tiere 2") bis zu norwegischen Wintermärchen ("Ein Weihnachtsfest für Teddy").

Ein großer Kinderspaß ist auch die Neuverfilmung von "Der Räuber Hotzenplotz" mit Nicholas Ofczarek in der Titelrolle. Der Wiener Film- und Theaterschauspieler begeistert mit Schmäh und Gaunercharme, ihm zur Seite stehen nicht minder spielfreudige Stars wie Olli Dittrich, August Diehl und Luna Wedler sowie die Kinderdarsteller Hans Marquardt und Benedikt Jenke. Wie auch in den vorherigen Verfilmungen des Buchs von Otfried Preußler geht es um einen Kaffeemühlenraub, um böse Zauberer, schöne Feen, eifrige Dorfpolizisten und einen zum Krokodil mutierten Dackel. In den Kinos angelaufen ist der Film bereits Anfang Dezember, an Weihnachten dürfte er aber so manch aufgeregte Kinderseele unterhalten und besänftigen.

Der Räuber Hotzenplotz, D/CH 2022, Regie: Michael Krummenacher, der Film läuft in vielen Kinos in München und im Umland