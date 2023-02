Von Josef Grübl

Sie albern herum, spielen Verstecken, liegen gemeinsam im Gras. Toni und Bruno könnten Geschwister sein, tatsächlich aber sind sie Mutter und Sohn. Auf einer spanischen Ferieninsel schlagen sich der 21-Jährige und seine nur 15 Jahre ältere Mutter mit Putzjobs in Hotelanlagen durch. "Wir haben ein schönes Leben", sagt sie. Dann lernt Toni Hannah kennen - und verliebt sich in sie. "Biste jetzt lesbisch, oder was", fragt sie der Sohn und reagiert eifersüchtig auf die Frau in Mutters Bett.

André Szardenings' Spielfilmdebüt "Bulldog" ist eine Mischung aus Ménage-à-trois und Coming-of-Age, der Film war vergangenes Jahr bei vielen Festivals zu sehen und ist jetzt bundesweit in den Kinos angelaufen. Gemeinsam mit seinem Hauptdarsteller Julius Nitschkoff stellt der Regisseur den Film im Münchner Arena Kino vor.

Bulldog, D/E 2022, Regie: André Szardenings, Film und Gespräch, So., 5. Feb., 20.30 Uhr und 20.50 Uhr, Arena Kino, Hans-Sachs-Str. 7