Hasen, Vögel, Mäuse, Rehe, Waschbären, Igel oder Eichhörnchen: An Tieren mangelt es der Neuverfilmung des Disney -Klassikers Schneewittchen nicht, selbstredend sind sie allesamt supersüß und superflauschig. Aber was ist mit dem Rest? Der ist nicht ganz so flauschig, von Anfang an gab es Ärger wegen des Castings, wegen der Zwerge, wegen politischer Äußerungen der Hauptdarstellerin, wegen Israel und Palästina – eigentlich wegen allem. Jetzt läuft der Film endlich in den Kinos: Dass es sich eigentlich um einen Familienfilm handelt, um eine Neuinterpretation eines allseits beliebten Märchens, hat man bei all dem Ärger fast vergessen.

Ansonsten stellt man fest: Tiere dürfen im Kino des Jahres 2025 nicht einfach nur animalisch sein, sondern brauchen Mehrwert. Mal müssen sie Stofftiertauglichkeit beweisen (wie in „Schneewittchen“ oder im anderen großen Disney-Hit Mufasa), mal müssen sie cool bleiben wie die Katze im Oscar-Gewinnerfilm Flow, mal gewitzt wie der Bär in Paddington in Peru. Das erwachsene Publikum fürchtet sich derweil in der Stephen-King-Verfilmung The Monkey vor einem Affen, der überhaupt nicht animalisch ist, die Menschen aber trotzdem in den Tod trommelt. Der wohl komischste Kauz des Kinofrühlings ist aber Franz Rogowski, der im britischen Film Bird einen freundlichen Vagabunden mit ebenjenem Namen spielt. Und irgendwann weiß man auch warum.

Ebenfalls tierisch geht es im Münchner Werkstattkino zu: Dort findet vom 27. bis 30. März das Kurzfilmfestival Bunter Hund statt. Vier Tage lang werden insgesamt 46 kurze Spiel-, Dokumentar-, Animations- oder Experimentalfilme aus aller Welt aufgeführt, wie immer ist viel Schönes, Skurriles und Sonderbares dabei. Das Publikum darf für seine Favoriten abstimmen, für den Gewinnerfilm gibt es am Ende einen Preis. Und der heißt nach wie vor: „Hasso“.

Eine Katze auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft: „Flow“. (Foto: Dream Well Studio / Sacrebleu Productions / Take Five)

Menschen gibt es natürlich auch im Kino, einige von ihnen treten sogar vor der Leinwand auf: Luzia Schmid etwa stellt am 30. März im City-Kino ihren auf der Berlinale uraufgeführten Dokumentarfilm Ich will alles – Hildegard Knef vor. Ein Film über die Schauspielerin, Sängerin und legendäre „Sünderin“ also, in dem es rote Rosen regnet und der von den großen Erfolgen und noch größeren Niederlagen der Knef erzählt. Um eine Legende geht es auch in Die Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann, in der biografische und fiktionale Szenen des Großschriftstellers und seiner berühmten Romanfigur Felix Krull miteinander verschmelzen. Regisseur André Schäfer stellt seinen Film am 25. März in der Pasinger Fabrik vor.

Am 28. März hat sich im Monopol Kino Regiebesuch aus der Schweiz angesagt: Christian Labhart und Heidi Schmid bringen ihren Dokumentarfilm Röbi geht mit, in dessen Mittelpunkt ein sterbender Mann steht. Ein Mann, der mit sich selbst im Reinen ist und von einem selbstbestimmten Abschied träumt. Auch im Theatiner stellt ein Regisseur seinen Film persönlich vor: Der Argentinier Federico Luis wird am 26. März nach der Vorstellung seines beim Filmfest München mit dem Cinevision Award ausgezeichneten Dramas Simón de la montaña (über einen Mann, der sich einer Gruppe junger Menschen mit kognitiven Behinderungen anschließt) Publikumsfragen beantworten.