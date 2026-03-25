Als Siegfried sein Schwert geschmiedet hat, spielt er wie ein Rockmusiker damit. Als er zum Walküren-Felsen aufbricht, ist er so aufgeregt über den Lockruf des Waldvogels, dass er das Schwert vergisst. Also muss er noch einmal umkehren, um es zu holen. Der Titelheld aus Richard Wagners Oper ist in einer neuen Londoner Inszenierung ein echter Kindskopf, allerdings ein äußerst stimmgewaltiger: Unter der Regie des Regie-Tausendsassas Barrie Kosky (und dirigiert von Antonio Pappano) wird aus dem dritten Teil von Wagners „Ring“-Zyklus ein sehr poetischer, humorvoller und bildgewaltiger Opernabend.

Nach London reisen muss man dafür nicht: Dieser „Siegfried“ wird am 31. März weltweit live aus dem Royal Opera House übertragen, in München und im Umland kann man diese Aufführung in mehreren Kinos sehen.

Vor zweieinhalb Jahren ging es los mit dem Londoner „Ring“, bereits bei „Das Rheingold“ und „Die Walküre“ arbeiteten Antonio Pappano und Barrie Kosky zusammen. Im Laufe dieses Jahres soll Richard Wagners Opernzyklus mit der „Götterdämmerung“ vollendet werden. Für die Rolle des Siegfrieds konnte der österreichische Heldentenor Andreas Schager gewonnen werden. Weitere Rollen übernommen haben die Schwedin Elisabet Strid (Brünnhilde), Solomon Howard (Fafner) und Christopher Maltman, der den Wotan/Wanderer gibt. Sie waren bereits in der „Walküre“ dabei. Neu hinzugekommen sind Peter Hoare als Mime, Christopher Purves (Alberich) und die deutsche Altistin Wiebke Lehmkuhl als Erda.

Royal Opera House in Cinema: „Siegfried“, Dienstag, 31. März, live ab 18.15 Uhr, im Gloria Palast, Kino Solln, Neues Rex, sowie in mehreren Kinos im Umland