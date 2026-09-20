München ist die schönste Stadt der Welt, sogar während des Oktoberfests. Jenseits der Theresienwiese findet sich viel Schönes, an der Isar, am Eisbach oder im Englischen Garten, am Platzl, in den Pinakotheken oder beim abendlichen Spaziergang durch Schwabing. Auch das schönste Gesicht der Achtundsechziger stammt aus München , genauer gesagt aus Sendling: Uschi Obermaier , Model, Kommunardin und Teilzeit-Schauspielerin, wird am 24. September 80 Jahre alt. Das Filmmuseum feiert sie an diesem Tag mit einer Vorstellung von Rudolf Thomes 1969 entstandenem Film Detektive .

Ab 24. September ebenfalls detektivisch unterwegs ist der Münchner Regisseur David Dietl: Er hat den Kinderbuchklassiker Emil und die Detektive neu inszeniert, es ist die mittlerweile vierte Verfilmung von Erich Kästners Roman.

Überhaupt sind Münchner Filmschaffende derzeit sehr aktiv, bereits erfolgreich gestartet ist Marc Rothemunds Wohlfühlkomödie Das gewisse Etwas, neu angelaufen in den Kinos ist die schwarze Komödie Kalter Hund von Pauline Roenneberg. In den kommenden Wochen folgen so unterschiedliche Filme wie Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise von Gregor Schnitzler (24. September), die von der HFF-Absolventin Lena Stahl inszenierte Juli-Zeh-Adaption Corpus Delicti (1. Oktober), sowie mit Frau Winkler verlässt das Haus die jüngste Regiearbeit von Doris Dörrie (ebenfalls ab 1. Oktober).

Eine Münchner Familienangelegenheit ist die Literaturverfilmung Lügen über meine Mutter, die am 8. Oktober in die Kinos kommt. Erzählt wird eine Geschichte aus den Achtzigerjahren, es geht um eine Frau aus der westdeutschen Provinz, die von ihrem Mann wegen ihres Körpergewichts kontrolliert und kritisiert wird. Aron Lehmann hat Regie geführt, seine Ehefrau Rosalie Thomass schrieb das Drehbuch und spielt die Hauptrolle. Am 29. September ist der Film im Leopold Kino in einer Preview zu sehen, Rosalie Thomass hat sich im Anschluss für ein Filmgespräch angekündigt.

Die schwarze Komödie „Kalter Hund“ von Pauline Roenneberg ist gerade in den Kinos angelaufen. Foto: Milk Pictures

Unterbiberg ist eine Gemeinde im Landkreis München, dort lebt die Musikerfamilie Himpsl. Der Filmemacher Matthias Ditscherlein begleitet sie in Über Unterbiberger mit der Kamera, er zeigt sie bei Konzerten und hinter den Kulissen, sie spielen bayerische Volksmusik und kombinieren sie mit Jazz oder orientalischen Rhythmen.

Der Dokumentarfilm eröffnete vergangenes Jahr die Hofer Filmtage, jetzt startet er regulär in den Kinos. Am 30. September stellen ihn der Regisseur sowie die Musiker Franz und Xaver Himpsl persönlich im Rio Filmpalast vor.

Jenseits von Unterbiberg: Matthias Ditscherlein hat die Musikerfamilie Himpsl begleitet. Foto: Matthias Ditscherlein /Kippelsteiner Filme / Filmperlen Verleih

Vor ein paar Wochen hatte die bayerische Independent-Komödie Bonnie Premiere in München, seitdem tourt sie durch Bayern. Am 21. September ist der Film über eine Frauenband namens Lacke Plörre noch einmal im Rio Filmpalast zu sehen. Ebenfalls eine Independent-Produktion ist der im Bayerischen Wald entstandene Mystery-Krimi Im Zeichen des Drachen: Der mit Nastassja Kinski, Erol Sander und Erdogan Atalay prominent besetzte Film über einen gehörlosen Kommissar und seine Rückkehr in den Polizeidienst lief vergangenes Jahr in Hof, derzeit sind die Macher in Bayern unterwegs, in Regensburg, Deggendorf, Bad Tölz oder Weilheim.

Nach Italien geht es ab 1. Oktober im Theatiner Kino: Im Rahmen der Reihe Cinema! Italia! werden zwei Wochen lang neue italienische Filme in der Originalversion mit Untertiteln gezeigt, die es (noch) nicht regulär in die deutschen Kinos geschafft haben. Auf dem Programm stehen Roadmovies wie „Il bene comune“ („Gut für alle“), Komödien wie „Come ti muovi, sbagli“ („Immer verkehrt“) oder das mit dem italienischen Superstar Alba Rohrwacher prominent besetzte Drama „Tre ciotole“ („Drei Abschiede“). Auf noch mehr Drama, noch mehr Gefühl und Gesang darf man sich am Tag der Deutschen Einheit freuen: Dann startet die Reihe „Met Opera live im Kino“ regulär in die neue Saison, zum Auftakt gibt es die Mozart-Oper Così fan tutte. In München übertragen am 3. Oktober das Mathäser, Gloria, Kino Solln oder das Arri-Kino live aus New York.