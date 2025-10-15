Mit offenen Augen träumen geht am besten im Kino . Mit geschlossenen Augen träumen und dabei flanieren funktioniert auch, dann allerdings eher auf der Leinwand. Oder in der Oper: In Vincenzo Bellinis „La sonnambula“ steht, wie der Titel bereits verrät, eine Nachtwandlerin im Mittelpunkt. Ebenjene ist ein armes Waisenmädchen, das einen reichen Grundbesitzer heiraten soll, am Tag ihrer Hochzeit aber im Zimmer eines anderen beobachtet wird. Es folgen Verdächtigungen und Verwerfungen, am Ende aber auch eine Versöhnung.

Die im Jahr 1831 in Mailand uraufgeführte Oper gehört (neben „Norma“) zu Bellinis bekanntesten Werken und steht seit fast 200 Jahren auf den Spielplänen internationaler Opernhäuser. Auch die Metropolitan Opera in New York zeigt eine Inszenierung von „La sonnambula“, am 18. Oktober sogar weltweit: An diesem Tag wird Bellinis Belcanto-Oper im Rahmen der Reihe „Met Opera live im Kino“ weltweit übertragen, in München und im Umland sind viele Kinos mit von der Partie. Die Vorstellung dauert knapp dreieinhalb Stunden, inklusive einer Pause.

Inszeniert wird dieser Opernabend aus New York von niemand Geringerem als Rolando Villazón, Dirigent ist Riccardo Frizza. Die Rolle der nachtwandelnden Amina singt die amerikanische Sopranistin Nadine Sierra, weitere Rollen haben Xabier Anduaga, Sydney Mancasola und Alexander Vinogradov übernommen. Die Oper-im-Kino-Reihe aus New York hat seit Jahren eine treue Fangemeinde, in den kommenden Wochen stehen Puccinis „La Bohème“ (8. November), die Strauss-Oper „Arabella“ (22. November) oder „Andrea Chénier“ von Umberto Giordano (13. Dezember) auf dem Spielplan.

Met Opera live im Kino: La sonnambula, Samstag, 18. Oktober, 19 Uhr, im Arri, Gloria, Mathäser, Kino Solln sowie vielen weiteren Kinos im Münchner Umland