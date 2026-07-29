Während in Amerika die Menschen im Sommer gern ins Kino gehen und dort die größten Hits des Jahres sehen, läuft es in Deutschland anders: Bei Biergarten- oder Badesee-Wetter bleiben die Kinosäle oft leer, da helfen auch keine Hits. Außer sie stammen von Christopher Nolan: Drei Sommer nach „Oppenheimer“ zieht der Regisseur mit seinem neuen Film Die Odyssee die Deutschen wieder in die Kinos, trotz Überlänge, trotz Bilderbuchwetters. Die Vorstellungen sind vielerorts ausverkauft, die Besucherzahlen waren am zweiten Wochenende noch höher als am ersten. Sollte jemand nach dem Sommerhit des Jahres 2026 suchen: Hier ist er.

Wer keine Lust auf Männer in Brustpanzern, Zyklopen oder trojanische Pferde hat, kann sich auf Arthouse-Kino aus Europa freuen: Der Spanier Pedro Almodóvar legt mit Bitteres Fest einmal mehr einen ausgezeichneten Film vor, die Österreicherin Sandra Wollner beeindruckt mit ihrem Cannes-Hit Everytime (ab 6. August). Erst im September läuft der deutsch-belgische Animationsfilm Arnie & Barney in den Kinos an, die Premiere dieses Ameisen-Abenteuers aus dem Biene-Maja-Universum findet aber schon am 1. August im Mathäser statt. Neben den Filmemachern werden auch die Synchronsprecher Tim Oliver Schultz, Kauta und LukasBS erwartet.

Besuch hat sich auch am 5. August im City Kino angesagt: Zur Vorstellung des Spielfilms Die Liebhaberinnen (nach dem gleichnamigen Roman von Elfriede Jelinek) werden die Regisseurin Koxi und die Hauptdarstellerin Johanna Wokalek erwartet. Die dunkle Tragikomödie über die Unmöglichkeit weiblicher Erfüllung feierte im Februar bei der Berlinale Premiere. In München ist sie im Rahmen der Filmkunstwochen als Preview zu sehen. Dieses „Sommer-Festival der Arthouse-Kinos“ gibt es bereits seit den 1950er-Jahren, zwölf Münchner Programmkinos nehmen daran teil (noch bis 12. August).

„Arnie & Barney“ läuft eigentlich erst im September offiziell an. In München ist der Film schon am 1. August zu sehen. Studio 100 International

„I’ll be back.“ Dieses Versprechen (oder war es eher eine Drohung?) machte Arnold Schwarzenegger vor 42 Jahren, als Android in Menschengestalt im Kinohit The Terminator. Und in der Tat kam Arnie zurück, immer wieder, nicht nur in den diversen Terminator-Fortsetzungen. Jetzt kehrt auch dieser Film von Regisseur James Cameron zurück, im Rahmen der Reihe „Best of Cinema“ läuft er am 4. August im Monopol und Mathäser sowie in mehreren Kinos im Umland. Ein Wiedersehen mit Kinohits aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gibt es auch ab 3. August im Innenhof der Hofstatt in der Sendlinger Straße: Beim alljährlichen Open-Air-Kino stehen Filme wie Notting Hill, Die Rosenschlacht oder Life of Pi auf dem Spielplan. Das Beste daran: Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei, die Tickets dazu gibt es online.

„Und es war Sommer“: Dieter Thomas Kuhn kommt zur Open-Air-Preview des neuen Films über ihn und seine Band in den Westpark. Neue Visionen

Unter freiem Himmel findet auch die München-Premiere des Dokumentarfilms Und es war Sommer über Dieter Thomas Kuhn und seine Band statt: Der schwäbische Schlagerstar kommt am 30. Juli zur Open-Air-Preview bei „Kino, Mond & Sterne“ im Westpark, regulär läuft der Film erst Mitte September an. Auf Kino-Tour geht auch der Dokumentarfilmer Florian Karner: In seinem Film Finding Connection geht es um die wachsende emotionale Verbundenheit zwischen Menschen und Künstlichen Intelligenzen (KI), das Thema könnte aktueller kaum sein. Der Regisseur ist am 9. August im City Kino und am 12. August im Monopol zu Gast und beantwortet Publikumsfragen.

Mit einem Sommerhit aus Hollywood fing es an, mit einem bayerischen Sommerhit in spe soll es enden: Am 13. August startet mit Steckerlfischfiasko der zehnte Teil der Eberhofer-Filmreihe. Der niederbayerische Dorf-Gendarm kehrt nach dreijähriger Pause mit einem neuen Mordfall und alten Beziehungsproblemen zurück, bereits ab 10. August geht das Hauptdarsteller-Trio Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz auf große Kino-Tour. Diese führt sie unter anderem nach München, Landshut, Ingolstadt, Nürnberg oder Regensburg. Auch außerhalb Bayerns haben die Filme nach den Büchern von Rita Falk viele Fans, die Tour geht weiter bis nach Wien, Leipzig oder Berlin.