Von Josef Grübl

Wenn alles schläft, zieht der Wächter des Eiffelturms allein durch die Stadt: In René Clairs Debütfilm "Paris qui dort" (1925) versetzt ein verrückter Wissenschaftler ganz Paris in einen Dornröschenschlaf, nur ein paar Menschen sind bei Bewusstsein. Gedreht wurde mitten in Paris, uraufgeführt wurde der Stummfilm ebendort. Doch der Regisseur war unzufrieden und schnitt den Film noch einmal um. Vor einigen Jahren wurde er restauriert, der Komponist Yan Maresz hat eine neue Filmmusik entworfen. Das Ensemble "der/gelbe/klang" begleitet die Filmaufführung musikalisch, an der Abendkasse gibt es noch einige kostenfreie Restkarten.

Paris qui dort, F 1925, Regie: René Clair, Filmkonzert Do., 20. Okt., 20 Uhr, Foyer der Versicherungskammer Bayern, Warngauer Str. 30