Die Metropolitan Opera in New York ist das bestbesuchte Opernhaus der Welt: Dank der Reihe "Met Opera live im Kino" muss niemand mehr nach New York reisen, man kann die Live-Übertragungen auch hierzulande in bequemen Kinosesseln genießen, in München etwa im Gloria Palast, Mathäser oder Arri Kino. Zum diesjährigen Saison-Finale steht ein Mozart-Double-Feature auf dem Spielplan: Die Französin Nathalie Stutzmann wird am Samstag, 20. Mai, die Met-Neuproduktion "Don Giovanni" dirigieren; zwei Wochen später, am 3. Juni, steht sie für "Die Zauberflöte" am Dirigentenpult. Der schwedische Bariton Peter Mattei verkörpert den Don Giovanni, an seiner Seite stehen Adam Plachetka, Federica Lombardi oder Ying Fang. Auch "Die Zauberflöte" setzt auf große Namen: Thomas Oliemans gibt den Papageno, die Amerikanerin Kathryn Lewek steht als "Königin der Nacht" auf der Bühne.

Met Opera live im Kino: Don Giovanni, Sa., 20. Mai, 19 Uhr, Tickets und Infos: www.metimkino.de